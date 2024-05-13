Links da Mam?e
Surpreenda sua m?e com as novidades da net
Sua m?e ? aquela internauta que adora uma novidade? Ent?o, que tal dar uma
caprichada nos presentes pra ela? Se ela ? apaixonada por mensagens, voc?
pode fazer um agrado com uma poesia escrita, especialmente, pelos filhos ou
netos. Mas se ela ? louca por "mimos" voc? pode preparar um kit
virtual.
Vale cart?o, flores, receitinhas, m?sicas e at? v?deos do cantor preferido.
Se ela est? apenas iniciando a "navega??o em terras virtuais", voc? pode
fazer uma sele??o de sites interessantes, de acordo com os temas que ela
mais gosta. O importante ? lembar que toda m?e adora um carinho, uma surpresa, um
cuidado. Afinal, foram elas, nossas queridas guerreiras, que tiveram todo o
cuidado com a gente, desde o nosso nascimento!
Confira as op?es de links para
mam?e:
S? para mulheres
W Mulher
Este ? um site voltado para temas femininos. Beleza, dieta, fam?lia, moda,
sa?de, sexo, receitas, relacionamento, entre outros assuntos do mundo
cor-de-rosa s?o debatidos no portal.
Confira: www.wmulher.com.br
Bolsa de Mulher
O objetivo do site ? produzir um conte?do semelhante a bolsa de uma mulher
moderna. Ou seja, ter o que ela precisa para o seu dia-a-dia. Informa??o,
entretenimento e artigos s?o oferecidos para o p?blico feminino, com
originalidade, bom-humor e interatividade.
Confira: www.bolsademulher.com
Cuca Fresca.net
O site abriga uma s?rie de variedades para deixar sua cuca fresca no
dia-a-dia. Para isso, h? uma reuni?o de truques para as compras, casa,
cozinha, flores, limpeza e at? economia.
Confira: www.cucafresca.net
Cart?es
Arte e Estilo - Cart?es Virtuais
O site possui cart?es de amizade, amor, anivers?rio e datas comemorativas,
como o Dia das M?es. Voc? pode enviar uma mensagem musical, publicar uma
poesia em homenagem as mam?es ou ent?o buscar inspira??o atrav?s do link de
textos famosos.
Confira: www.artestilo.net
Tims - Cart?es pelos correios
Desde 2000, a Tilms oferece o servi?o de envio de cart?es pelo correio. Voc?
escolhe o seu modelo, escreve a mensagem e paga atrav?s de boleto banc?rio
ou transfer?ncia eletr?nica. Se voc? quer ser lembrado de um anivers?rio (ou
outra data qualquer) a tempo de enviar um cart?o, cadastre a data a ser
lembrada e com quantos dias de anteced?ncia voc? quer ser avisado.
Confira: www.tilms.com
Postais do Sapo
Apesar do nome estranho, este ? um site portugu?s que traz op?es de cart?es
super-modernas para a mam?e. ? s? procurar na categoria fam?lia, o item
m?es. S?o mais de 1.000 modelos animados, com flores e mensagens divertidas.
Esse ? uma alternativa para as m?es mais descontra?das e de bem com a vida.
Confira: http://postais.sapo.pt
Flores
A Cam?lia Flores
Neste site, voc? pode encomenda arranjos reais para a mam?e. O pagamento ?
feito atrav?s de cart?o de cr?dito, no pr?prio site. "A Cam?lia Flores" ?
uma floricultura localizada no Mercado das Flores, no Rio de Janeiro.
Confira: www.acameliaflores.com.br
Net Flores
O Net Flores disponibiliza flores naturais e virtuais. Para a entrega de
arranjos naturais, est?o dispon?veis rosas das mais variadas cores e o
servi?o ? feito no Domingo. H? poucas op?es de cart?es, no entanto as
imagens s?o de arranjos cl?ssicos, que podem emocionar muito as mam?es.
Confira: www.netflores.com.br
Simone Flores
A Simone Flores ? uma tradicional floricultura situada em Copacabana,
na cidade do Rio de Janeiro.As entregas s?o feitas em todo o Brasil no prazo
de 24h, de segunda a s?bado. O site disponibiliza todos os arranjos naturais
da pr?pria floricultura. Entre eles, est?o,arranjos, bouquets, cestas e
presentes.
Confira: www.simoneflores.com.br
Compras
Z?loNet
Cama, mesa, banho e utens?lios dom?sticos em geral s?o os itens dispon?veis
neste site. H? fotos e texto descritivo com as caracter?sticas dos produtos.
? poss?vel tamb?m tornar-se um cliente vip e conseguir descontos
especiais.
Confira: www.zelo.com.br
25 de mar?o
Se voc? pensa que a rua 25 de mar?o est? dispon?vel somente AO VIVO e A
CORES est? muito enganado. O site disponibiliza a compra de artigos
interessantes, al?m de oferecer descontos.
Confira: www.25demarco.com.br
Magazine Luiza
O site veicula as ofertas di?rias e ainda servi?os interessantes, como lista
de casamento e cons?rcios. H? a possibilidade de se cadastrar e receber o
boletim especial com as promo?es da loja.
Confira: www.magazineluiza.com.br
Submarino
Livros, CDs, DVDs, eletr?nicos, games, inform?tica, brinquedos e ferramentas
s?o algumas das op?es oferecidas pelo site. H? uma se??o que destaca as
promo?es de produtos em alta, como DVDs e c?meras digitais. Em alguns
casos, as ofertas rendem brindes e at? mesmo frete gratuito.
Confira: www.submarino.com.br
Beleza
O Botic?rio
A loja virtual traz toda a linha O Botic?rio com sugest?es de vale-presente,
estojos e lan?amentos. No campo busca, o internauta consegue orienta?es
sobre os com?sticos ideais para o seu presenteado.
Confira: www.boticario.com.br
Natura
A loja on-line n?o traz as promo?es do cat?logo Natura, mas facilita a vida
de quem n?o conhece uma consultora. H? links para cada categoria de
cosm?ticos, como corpo, cabelo, rosto, maquiagem, perfumaria, entre
outros.
Confira: www.natura.com.br
