Pablo e sua bab? e prima Alv?nia

Alv?nia Gon?alves tinha cerca de 15 anos quando Pablo Gusman nasceu. Sendo o primog?nito, era sempre cercado de cuidados paternos, mas que n?o impediam que fosse deixado aos cuidados de sua prima e bab? Alv?nia.

Na ?poca, L?cio e T?nia, pais de Pablo, viviam absorvidos pelo trabalho diurno e noturno, com viagens a outros munic?pios, o que fazia com que o menino passasse alguns dias seguidos na casa de Alv?nia, bab? e tamb?m prima. Foram muitas doen?as da inf?ncia tratadas pela pr?pria Alv?nia, acompanhamento escolar, merendas preparadas por ela, com toda dedica??o.

"Lembro-me de um dia, na segunda s?rie do primeiro grau, que Alv?nia foi me ver na Escola. Disse a ela que n?o tinha merenda e ela partiu louca para a padaria para comprar um p?o doce delicioso com um guaran? ca?ula. Acabei comendo suas guloseimas e a merenda que minha m?e tinha preparado!", lembra.

Dormindo sempre no canto de sua cama, Pablo, com freq??ncia, encharcava o colch?o. Mas nada fazia Alv?nia perder o carinho e a paci?ncia com o seu protegido. Mesmo ap?s a mudan?a de Alv?nia com sua fam?lia para Niter?i, Pablo se mostrava intimamente ligado a ela. Mal esperava suas f?rias escolares para rever sua querida "Inha", como ele a chamava.

No seu casamento foi seu pajem, tendo "Inha" toda orgulhosa de v?-lo ? sua frente. "H? alguns meses revimos o filme da ?poca. A felicidade de Alv?nia era contagiante. E eu, trocando os dentes da frente, n?o dei nenhum sorriso na festa. Ficando s?rio eu me sentia mais velho", lembra.

Amor em fam?lia

A amizade foi incentivada pelos pais de Pablo, pais de Alv?nia e por seu marido Mauro. "Mauro foi pessoa fundamental para que os encantos de crian?a se mantivessem at? hoje", comenta Pablo. Ele diz que Mauro sempre o recebia como um filho na sua casa em Petr?polis e Muria?, locais onde morava com Alv?nia, ap?s o casamento. E atualmente, residindo em Arraial do Cabo (RJ) eles recebem toda a fam?lia de Pablo nos feriados e f?rias. Amizade repassada aos filhos de Alv?nia e Mauro, Emanoelle e Neander e ? fam?lia de Pablo, sua esposa Amaline, suas filhas Camille, C?line e Cec?lia. "Alv?nia, Mauro e Emanoelle cuidam de nossas filhas como se cuidassem de seus filhos e netos", diz.

Gra?as ? ajuda de Alv?nia, ainda hoje os anivers?rios das filhas de Pablo s?o sempre um sucesso. "Alv?nia n?o mede esfor?os para participar da organiza??o e confec??o de lembran?as junto com minha m?e. Vejo em Alv?nia uma pessoa pura e amiga, que sacrificou um pouco de sua adolesc?ncia para cuidar de mim. Seu cora??o ? t?o grande que a vontade de cuidar se direcionou ?s minhas filhas. N?o ? ? toa que Alv?nia ? extremamente querida pelas pessoas que convivem com ela na sua cidade. Ainda vivemos grandes momento juntos e assim tamb?m continuar?o a viver minhas filhas e suas netas", finaliza.