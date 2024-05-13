Rep?rter:Fernanda Leonel
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?via Mattos
Dia das m?es deveria ser todo dia. Mas j? que escolheram uma
data certa, especialmente reservada para a comemora??o, que tal fazer o dia
diferente do in?cio ao fim?
O que voc? pode fazer pela mulher da sua vida ao longo do dia j? fica a seu
crit?rio. Mas n?o se esque?a que essa data especial pode come?ar a ser
comemorada logo pela manh?. Afinal, se voc? caprichar mesmo, e se o ditado
"a primeira impress?o ? a que fica" for verdade, voc? vai ter acertado o
cora??o da sua m?e em cheio...
Voc? pode fazer uma cesta de caf? da manh? para dar para a sua m?e. Levar
caf? na cama, enfeitar. Na ACESSA.com voc? tem at? um passo-a-passo para
confeccionar tudo. (Leia a mat?ria!). Mas a nossa dica da vez est? relacionada
ao caf? da manh? tradicional. Aquele que voc? pode at? mesmo compartilhar
com ela.
As op?es para caprichar na primeira refei??o do dia s?o muitas. E podem ter
a "cara da sua m?e". O que isso quer dizer? Que vale a pena realizar os
desejos dela, fazer com que ela se sinta uma rainha na mesa do caf? da
manh?. E rainha n?o implica que voc? vai ter que gastar muito dinheiro: ? s?
montar uma mesa que combine direitinho com tudo que ela gosta ou tem muita
vontade de comer.
Veja algumas sugest?es e escolha a que mais combina com a m?e:
|
|
O caf? da manh? colonial ? o mais tradicional de todos. Tem at? um certo ar
de requinte, como brincam as atendentes do buffet de uma padaria
da cidade. ? saud?vel e tamb?m tem uma certa cara de "m?e", porque ? repleto
de coisas que, certamente, a sua m?e est? muito acostumada a fazer para
voc?. Que tal um p?o de queijo, uma rosquinha, uns biscoitinhos? Se essa for a sua
op??o, capriche tamb?m no cafezinho ou leite com caf? ou chocolate. Essa ? a
bebida que mais combina.
|
|
E que tal fazer super diferente? Fugir do convencional, lembrar de quando
voc? era crian?a e que queria comer doce de manh? e a sua m?e n?o deixava?
Claro que para isso, sua m?e tem que gostar muito de doces. Sen?o, vale
colocar s? um dos ingredientes desse caf? como sobremesa para as outras
op?es. Mas se a sua mama ? uma doceira ou formiguinha de carteirinha, encha
os olhos delas com bolos de chocolates, pav?s, mousses, biscoitinhos
doces e muito mais. Para beber, vale o refrigerante, j? que como explicam
os doceiros da padaria "o g?s ajuda a dar uma sensa??o agrad?vel com o
paladar doce".
|
|
Tem m?e que n?o quer sair da dieta nem em dia de comemora??o. Se a sua m?e ?
daquelas que resiste at? festinha de anivers?rio de crian?a, essa op??o de
caf? da manh? ? o mais indicado certamente. Tudo que ? saud?vel, que tem
poucas calorias tamb?m pode ser muito gostoso. Aqui valem torradas, barras
de cereais, queijo, muita fibra. Para beber, n?o esque?a dos sucos naturais
e dos iogurtes.
|
|
De vez em quando tamb?m vale abrir a carteira pra poder fazer os agrados da
mulher mais importante da sua vida, n?? Prepare um caf? da manh? diferente,
com salgados finos, recheados, cheios de sabor. Fa?a com que sua m?e se sinta
uma pessoa pela qual voc? resolveu caprichar na refei??o. Canap?s,
croassants, salgados finos...Capriche em todos, porque o sabor vale
a pena. Para beber tanto faz, "fica de acordo com o gosto do fregu?s",
brincam os funcion?rios do buffet.
