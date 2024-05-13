Rep?rter:Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Dia das m?es deveria ser todo dia. Mas j? que escolheram uma data certa, especialmente reservada para a comemora??o, que tal fazer o dia diferente do in?cio ao fim?

O que voc? pode fazer pela mulher da sua vida ao longo do dia j? fica a seu crit?rio. Mas n?o se esque?a que essa data especial pode come?ar a ser comemorada logo pela manh?. Afinal, se voc? caprichar mesmo, e se o ditado "a primeira impress?o ? a que fica" for verdade, voc? vai ter acertado o cora??o da sua m?e em cheio...

Voc? pode fazer uma cesta de caf? da manh? para dar para a sua m?e. Levar caf? na cama, enfeitar. Na ACESSA.com voc? tem at? um passo-a-passo para confeccionar tudo. (Leia a mat?ria!). Mas a nossa dica da vez est? relacionada ao caf? da manh? tradicional. Aquele que voc? pode at? mesmo compartilhar com ela.

As op?es para caprichar na primeira refei??o do dia s?o muitas. E podem ter a "cara da sua m?e". O que isso quer dizer? Que vale a pena realizar os desejos dela, fazer com que ela se sinta uma rainha na mesa do caf? da manh?. E rainha n?o implica que voc? vai ter que gastar muito dinheiro: ? s? montar uma mesa que combine direitinho com tudo que ela gosta ou tem muita vontade de comer.

Veja algumas sugest?es e escolha a que mais combina com a m?e:

O caf? da manh? colonial ? o mais tradicional de todos. Tem at? um certo ar de requinte, como brincam as atendentes do buffet de uma padaria da cidade. ? saud?vel e tamb?m tem uma certa cara de "m?e", porque ? repleto de coisas que, certamente, a sua m?e est? muito acostumada a fazer para voc?. Que tal um p?o de queijo, uma rosquinha, uns biscoitinhos? Se essa for a sua op??o, capriche tamb?m no cafezinho ou leite com caf? ou chocolate. Essa ? a bebida que mais combina.

E que tal fazer super diferente? Fugir do convencional, lembrar de quando voc? era crian?a e que queria comer doce de manh? e a sua m?e n?o deixava? Claro que para isso, sua m?e tem que gostar muito de doces. Sen?o, vale colocar s? um dos ingredientes desse caf? como sobremesa para as outras op?es. Mas se a sua mama ? uma doceira ou formiguinha de carteirinha, encha os olhos delas com bolos de chocolates, pav?s, mousses, biscoitinhos doces e muito mais. Para beber, vale o refrigerante, j? que como explicam os doceiros da padaria "o g?s ajuda a dar uma sensa??o agrad?vel com o paladar doce".

Tem m?e que n?o quer sair da dieta nem em dia de comemora??o. Se a sua m?e ? daquelas que resiste at? festinha de anivers?rio de crian?a, essa op??o de caf? da manh? ? o mais indicado certamente. Tudo que ? saud?vel, que tem poucas calorias tamb?m pode ser muito gostoso. Aqui valem torradas, barras de cereais, queijo, muita fibra. Para beber, n?o esque?a dos sucos naturais e dos iogurtes.