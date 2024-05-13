Rep?rter:Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Era uma vez uma hist?ria onde a amiga era irm? e m?e era tia e tia era m?e... Confuso demais? Nada que um enorme cora??o de m?e, onde sempre cabe mais um, n?o explique! ? verdade, n?o h? nada de Carlos Drummond de Andrade nessa hist?ria: muitas amigas "dividem" m?es e espa?os no cora??o de cada uma delas.

Rosana de Oliveira (na foto, ao centro) se encaixa muito bem nessa situa??o. Ela ? m?e de Juliana, de 13 anos e de Nath?lia, de 20. Pelo menos ? isso que o cart?rio registra, porque se depender do sentimento de prote??o e carinho que ela tem para distribuir, ela ? m?e de muito mais gente. Alegre, descolada, pronta para todo tipo de assunto e situa??o, foi sem preceber, se tornando a "m?ezona" das duas gera?es de amigas das filhas.

"Todo mundo gosta da minha m?e, sempre minhas amigas vieram me dizer que ela era o m?ximo", diz a filha mais nova, Juliana (foto). "Eu acho que ela merece tudo isso, porque ela ? realmente muito legal com todo mundo", complementa, contando que todos os amigos que teve sempre fizeram um coment?rio legal sobre a sua m?e logo que a conheceram.

Nath?lia, a filha mais velha, lembra de quantas vezes a casa dela foi cen?rio para trabalhos de escolas e conversas de amigos. Ela conta que todos os amigos gostavam da m?e e que isso fazia da sua casa um alvo f?cil para as muitas reuni?es da galera. Deve ser verdade! Nada mais f?cil que encontrar fotos de um monte de amigos de Nath?lia (na foto abaixo com o cabelo ondulado) fazendo a "festa" na casa dela.

A m?e, Rosana, pega a palavra para uma poss?vel explica??o: diz que teve uma super m?e e que sempre objetivou viver esse tipo de relacionamento tamb?m com as suas filhas. Que n?o ? legal com todos s? para ter as duas meninas por perto, que tem consci?ncia que se cria os filhos para o mundo, mas que com certeza, acredita que uma boa rela??o tamb?m com as amigas das filhas, faz com que elas estejam por perto e que ela saiba o que acontece na vida de cada uma.

No que diz respeito aos amigas, a super m?e resume: "e tem como n?o se apaixonar por esses meninos? A gente convive tanto que sempre acaba pegando para criar, pra abra?ar pra puxar a orelha deles tamb?m". A hist?ria ? essa mesma, garantem as filhas. No fim das contas sempre tem gente querendo ser filha ou filho de Dona Rosana e ela sempre acha que cabe mais uma no seu super cora??o de m?e.

E o ci?me da m?e, existe? Ou d? pra dividir o amor f?cil? Perguntamos ? elas. Juliana diz que o ci?me existe, mas que ele ? bom, e que aparece s? porque ela tamb?m gosta muito da m?e. "Minha m?e faz pipoca, faz lanchinho, senta com a gente. At? a? beleza. Mas de repente ela come?a a abra?ar minhas amigas, dizer que gosta, beijar. A? ?s vezes, d? um ciuminho, complementa a mais nova.

J? Nath?lia brinca com a quest?o do ci?me: "?s vezes parece que minha m?e gosta mais da Ivana (Ivana ? a melhor amiga da Nath?lia) que de mim. D? uma aten??o pra ela aqui dentro de casa", fala com cara de quem entende, mas sabe que a m?e ? disputada.

A amiga da filha mais velha de Rosana, chama ela de m?e tamb?m. Nada mais ilustrativo para mostar o tamanho do cora??o da m?e Rosana. "Cabe filho, cabe sobrinho, cabe parente, cabe amigos" ? o que Rosana afirma muitas vezes ao longo da nossa conversa. No cora??o dessa m?ezona, com certeza...