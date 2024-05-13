Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Anote algumas id?ias de arranjos de flores que voc? pode presentear sua m?e. Basta clicar na imagem ao lado



As flores s?o uma das ?timas op?es de presente no dia das m?es. S?o poucas as mulheres que n?o se emocionam ao receber um belo buqu? de flores ou um singelo vaso decorado.

Deixar o dia da mam?e mais florido ? garantia de sucesso, seja ela ecl?tica, cl?ssica, mais nova, que j? ? av?, sogra... Procure saber o tipo, a cor e a decora??o que ela mais gosta. Dependendo do lugar, voc? pode at? mesmo pedir aos designers florais pra montar um arranjo com a "cara" dela. E como as m?es n?o t?m um estilo ?nico, as floriculturas se preparam com variedades.

Para o gerente administrativo de um ateli? de flores, Ebson K?pke (foto abaixo), o importante ? ter um mix de produtos e em grande quantidade e qualidade. "Nossas flores v?m de S?o Paulo, porque s?o as melhores", garante. E j? come?am a trabalhar na sexta e s?bado, anterior a data, pra fazer estoque. "Se a gente abrir somente no domingo, n?o ? poss?vel dar conta. O volume de vendas no dia das m?es ? extremamente significativo. Pra se ter uma id?ia, o que a gente vende em um m?s, vendemos tr?s vezes mais num ?nico dia", diz.

Quem n?o quiser comprar no dia, tem a op??o de escolher o arranjo, inclusive pelo site, e pedir pra fazer a entrega pra mam?e na data. "? at? mais tranq?ilo pra gente, porque j? nos organizamos. Se em dias normais trabalhamos com dois entregadores, no dia das m?es, temos de seis a oito", conta.

Se a mam?e mora em Juiz de Fora, mas o filho est? em outra cidade e n?o tem como visit?-la no dia, Ebson diz que ? poss?vel comprar as flores pelo site, que o ateli? faz a entrega. "Al?m disso, tiramos foto na hora que a m?e recebe as flores e disponibilizamos no site. O filho entra com o login e senha e confere a entrega".

Mais uma alternativa ? presentear a m?e com uma assinatura de flores - essa express?o foi registrada por Ebson, que possui os royalties. Voc? paga uma assinatura e escolhe as flores, as cores, os tipos, como e quando entreg?-las. Pode ser semanal, mensal ou durante per?odos variados. "Juiz de Fora tem 77 floriculturas. Procuramos ser diferentes e, ao mesmo tempo, encantar os clientes", diz Ebson.

As flores cortadas e montadas em arranjos duram, em m?dia, sete dias, e as plantadas, em m?dia, 14 dias (a planta n?o morre, mas as flores vivem por 14 dias e depois de um tempo nascem outras).

Com isso, o dono de uma floricultura, Luciano Felipe da Silva (foto ao lado), diz que alguns clientes t?m optado por presentear as m?es com flores artificiais. "Muitas possuem uma textura t?o pr?xima da real que passam como verdadeiras facilmente. Algumas m?es preferem ganh?-las, justamente por durarem mais tempo", afirma Luciano.

Ainda assim, ele diz que a prefer?ncia s?o pelas naturais e, principalmente, pelas rosas. "Todo anos s?o as mais procuradas. N?o tem jeito".