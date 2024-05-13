Em muitos momentos n?o consegui compreend?-la. No entanto, tive a oportunidade de ser m?e para descobrir como ? dif?cil amar e ter que falar n?o e at? em n?o saber negar, de dar mais e mais... Pois ?, hoje estou aqui para dizer que ?s uma vencedora, afinal o que sou hoje, foi porque tive uma m?e especial como voc?.

sua filha Edy

Querida m?e, mesmo que em poucas palavras quero deixar registrado o quanto a amo e o quanto ?s essencial em minha vida! Agrade?o a Deus todos os dias por ter me aben?oado com esmero tesouro. Meu anjo, meu orgulho, meu jardim, minha luz...meu profundo amor!

sua filha que muit?ssimo a ama Mirian

Voc? sabe o quanto foi especial para que eu, P?mela e Louise f?ssemos bem sucedidas nesta pequena caminhada de nossas vidas. Ainda assim, nunca deixaremos de necessitar de seus conselhos, apoio e colo para continuarmos seguindo adiante. Se para voc? n?s somos seu tesouro, para n?s voc? ? o nosso tesouro, o nosso abrigo e a nossa for?a. Te amamos muit?ssimo!

St?phanie

vc eh uma grande mae...pois me ajudou em muitos momentos,esteve comigo sempre,desce quando eu come?ei a brotar dentro de ti,meu amor por vc come?ou ai... e foi crescendo ao decorrer do tempo,e hoje esta maior q este mundo... e este dia eu vou dizer pra voce o quando eu te amo

Annanda e Ariane

M?e, o amor ? para ser sentido, vivido e falado, por isso estou falando aqui hoje que o amor que eu sinto por voc? ? muito grande e acho que o dia das m?es n?o deveria ser um ?nico dia no ano, afinal todos os dias s?o das m?es!!

Aline

M?e,vc e muito especial para mim ,te amo!!! Que Deus ilumine seus dias... Beijos

sua filha Let?cia

Apesar das dificuldades no qual passamos, eu te amo

Kevin

Neste Dia das M?es eu s? tenho a agradecer. Agradecer a Deus por minha m?e estar aqui comigo, por ela ser o exemplo e a for?a que tanto preciso para seguir em frente. Agradecer por tudo de bom que ela me ensinou e pelo carinho que me dedicou. Obrigada, minha m?e, por voc? existir! Eu te amo muito. Com carinho,

sua filha Eduarda

M?e, o que dizer de voc?, ? quase imposs?vel pois voc? ? tudo para n?s, nos seus 84 anos continua sendo nosso porto seguro,a m?o q nos ampara nos momentos dificeis dessa vida, sem voc? n?o somos nada, voc? ? uma heroina com certeza.Te amamos muito.

Sandra

Nossa m?e ? a melhor m?e do mundo , por tudo que passamos e ela ta ai feliz da vida mesmo com tantos problemas .Mais ela sempre os supera .Meus parabens hoje , felicidades sempre. Suas filhas bia e fafa.

suas filhas Beatriz e Fabiana

Ola mama parab?ns pelo seu dia....que Deus te aben?oe hoje e sempre...sou muito agradecido por tudo tudo que tem me ensinado...apesar de longe...um beijao enorme e saiba que te amo...

Diego

Mam?e eu nasci de voc?. N?o sei se por querer. Mas voc? aprendeu a me amar. E eu a dizer o Be a Ba . Te amo tanto como sei que me amas. Eu quero lhe dizer. Nasci de voc? e n?o vou lhe enganar. Estou com voc? no Be a Ba. E vou ficar at? o vestibular. Agora se voc? me contrariar. Eu vou chorar at? voc? me amar. Te respeito e voc? aceita assim como o faz a todos que te rodeia. Ent?o d?-me uma folguinha. E aceite o que eu quero ser. Que ? ser igual a voc?.

Fabiana

?s vezes, n?o dizemos o quanto gostamos das pessoas...o quanto elas s?o especiais na nossa vida.. E nem damos a oportunidade de faz?-las conhecer que eh especial... Ent?o... M?e...eu amo vc...

Nanny

M?e vc ? a melhor m?e do mundo eu te amo mt saiba q vc e mt especial pra mim vc ? a minha vida minha paix?o e meu cora??o.

Desirre

H? 35 anos tenho o prazer de comemorar todos os dias o Dia das M?es com voc?, agora esta M?E j? virou bisav?, por?m continua com cara de M?e.Beijos

Andr?ia

Essa pessoa foi quem me deu a vida,a mulher mais batalhadora que eu conhe?o.Tudo que eu tenho tudo que eu sou hoje eu devo a ela! A todo esfor?o coragem dignidade e car?ter que ela teve a me criar! N?o tenho nem palavras pra descrver essa mulher.. ela foi pai e m?e pra mim!! Foi presente em cada etapa e momento da minha vida!! ent?o eu agrade?o a cada segundo que voc? est? ao meu lado, arade?o pelas broncas,agrade?o principalmente a voc? ter me ensinado a viver!! Te Amo!! Voc? n?o ? simplismente s? uma m?e pra mim, voc? ? minha amiga,minha ocmpanheira!! Ent?o agrade?o por tudo!! Obrigada por existir.Tenho muita sorte de ter uma m?e como voc?!! Se todoas as pessoas tivessem uma M?e q nem a minha o mundo seria feito de pessoas dignas!! entao muitoo obrigada.Agrade?o a Deus por ser sua filha!! Te Amo! Beijos

Talissa

Feliz dia das m?es! Aei que ainda n?o chegou o dia, mas j? estou enviando essa mensagem achei esse site e mandei

Judleide

M?e, eu me orgullho de ter voc? como m?e. Te amo! Beijo sua filha

Kailane

M?e nos perdoe por n?o ser exatamente como voc? sonhou... por muitas vezes n?o entender suas preocupa?es para com a gente... Nos perdoe, pois te amamos e s? o que queremos, ? ver o sol brilhar em seu cora??o. e ver para sempre as nossas vidas unidas como se fossem uma s?!!

Gabriela e Filipe

M?e, A senhora ? tudo nessa vida para mim! Eu te amo... E n?o tenho mais palavras... Simplesmente te amo!

Gisele

M?e eu daria tudo para estar ao seu lado, hoje eu como m?e sei o seu valor o quanto ? importante pra mim, td que sou devo a sra ,obrigada pelo pelo privil?gio de t?-la como m?e, sinta-se abra?ada. Eu te amo

sua filha Marili

M?e, N?o existe me nosso vocabul?rio palavras pra definir o que sinto por voc?... Tenho muito orgulho e felicidade por Desu ter me dado a oportunidade de nascer sua filha... Muito obrigada por ser esse exemplo de m?e, amiga, V?,pessoa, irm?... TE AMOOOOOOO MUITOOOOO.

Paty

Mam?e,obrigado por tudo!! te amo d+!! Bjos

Ytalluzinho

M?e, Todos os momentos de alegria foi voc? que me trouxe! Feliz Dia das M?es.

Marcos Vin?cius

? s? tenho a agradecer a vc minha mainha,pois vc passou por muitos sacrificios para mi trazer ao mundo?por isso estou + uma vez ti agradecendo por tudo q a senhora ja fez por mim e ir? fazer!minha mainha eu te amo eternamente!minha linda...

Taciana

Minha m?ezinha querida que Deus j? levou, jamais te esquecerei!

Nelma