Rep?rter: S?lvia Zoche
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?via Mattos
Amor, afeto, carinho, dedica??o, anos a fio de cuidados especiais. Assim s?o
as m?es que dizem de boca cheia que n?o existe amor igual ao materno.
O m?nimo que os filhos podem fazer ?
retribuir com gestos e atitudes. Para quem prefere ir al?m dos abra?os e
beijos, e deixar uma marca especial no dia das m?es, uma dica ? montar kits
especiais com o estilo dela.
Tem presentes que nunca s?o demais, como produtos de beleza, por exemplo.
Ainda mais, hoje em dia, que a beleza ? um setor em voga na cultura
ocidental. Fique atento ao que ela gosta ou precisa no momento. Se pra voc?
ela perde horas e horas passando cremes no corpo, saiba que isso
? algo importante no dia-a-dia dela. Ent?o, fa?a uma sondagem pra saber
quais as marcas que ela usa e monte um kit bacana.
Se sua m?e usa r?mel at? pra bater um papo com a amiga ?ntima que foi fazer
uma visita, ela vai amar ganhar um kit de maquiagem. Se a banheira de sua
casa ? um dos lugares prediletos dela, que tal um kit com sais de banho? Se ela
adora ficar na moda, ela com certeza j? sabe que a pashimina e a echarpe v?m
com tudo neste inverno. Monte um kit com uma pulseira e uma mule estilo
indiano e deixe sua m?e um arraso!
Veja nossas dicas de kits especiais:
|
|
Hoje em dia, a mulher tem que se desdobrar. Al?m de esposa, tem que ser amante
do marido (sim, do marido), trabalhar fora e dar conta da
casa, e (gra?as a Deus) ser m?e! Depois dessa rotina, monte um kit com roup?o, sais de banho efervecentes e pantufas.
Ela vai amar ter um dia relax!
|
|
N?o importa a idade. Cuidar da pele do rosto deve come?ar aos 15 anos.
Ent?o, depois dos 30, a dica ? usar um t?nico compensador hidrolip?dico, um
hidratante facial com FPS 20, um creme revitalizante DMAE e c?psulas com DMAE
para o c?lo e as m?os. Este ? o kit, hein?
|
|
Ah, qual ? a mulher que n?o ama ter os cabelos bem cuidados? Ela pode at?
n?o ter paci?ncia, mas se ganhar um kit que deixe os cabelos sedosos
e brilhantes, aposto que ela vai mudar de id?ia e ficar hoooooooras na frente
do espelho. No kit, voc? pode colocar um xampu especial para cabelos
tingidos, um creme equalizador e um creme com repel?ncia a ?gua para uma escova duradoura.
|
|
Pra acabar com as "neuras" das gorduras localizadas, monte um kit redu??o. Diga que ela vai
ficar ainda mais bonita do que j? ?. Argila pra reduzir medidas,
desintoxicar e diminuir a oleosidade da pele. Gel de redu??o, efeito gelado
(pra m?e que n?o gosta de malhar) e gel bioestimulante (pra m?e "rata" de
academia). Finalize com um ?leo corporal com ginko biloba. Uau!
|
|
M?e de primeira viagem ou n?o. Ela com certeza precisa cuidar do corpo,
porque antes de ser m?e, ela ? mulher. Ent?o, v? de lo??o relaxante
desodorante para pernas e p?s; lo??o de am?ndoas para o corpo, creme de
preven??o de estrias!; e ?leo relaxante para ser usado no banho da gr?vida
mais bonita do ano, n?o ? mesmo? Com a mam?e feliz, o beb? agradece.
|
|
Mais uma op??o de banho. Escolha um que revitalize as energias da mam?e.
Sinta o perfume dos produtos e veja se combina com o estilo dela e coloque
um xampu e condicionador (que tal damasco?), um sabonete esfoliante, uma
vela perfumada e sabonete de pitanga. Natureza pura!
|
|
Se ela ? colecionadora de perfumes, al?m do tradicional frasco, fa?a um
embrulho aromatizante nos mesmos tons do perfume que voc? escolher e coloque
uma vela perfumada, sabonete (neste caso, de ameixa) e um gel esfoliante.
Ai, ai... Tudo de bom!
|
|
Depois de tantos produtos de beleza, sua m?e vai ter que guardar isso tudo
em algum lugar bem seguro, n?o ?? Existem v?rios kits de necess?ire pra ela
preservar os produtos e poder lev?-los pra qualquer lugar. Acredite, uma
bolsinha dessas nunca ? demais.
|
|
E ? claro que ela vai querer uma necess?ire exclusivamente para as
maquiagens. V? al?m! Presenteie sua m?e com a necess?ire recheada de
maquiagens maravilhosas e com as cores da moda! Dica: duo de sombra para os
olhos, blush, gloss, m?scara para os c?lios para dar volume e for?a, sombra
em p? brilhosa com pincel e um demaquilante.
|
|
Com isso tudo, ela est? pronta pra sair e comemorar o dia dela. Deixe sua
m?e ainda mais bonita. D? uma mule indiana com um bracelete no mesmo estilo
e pra completar, uma echarpe. Nossa, ela vai arrasar! E te encher de beijos
e abra?os com este present?o!
|
|
Depois de uma comemora??o e tanto, sua m?e vai querer paz, sossego e um
colinho gostoso do filho. Deixe o ambiente zen e presenteie com uma mandala. Isso
vai trazer bons fluidos para o lar. Qual ? a m?e que n?o deseja o equil?brio
da fam?lia? Pra completar o kit, uma pashimina chique e confort?vel e um
tapa-olhos com folhas aromatizantes.
|
|
Pra esta que ? sua super m?e, d? um chinelinho de pano, uma caneca e uma
almofada dizendo simplesmente que ela ? uma "Super M?e". E n?o ? que mesmo
ela puxando a orelha da gente, elas s?o realmente uma d?diva de Deus? Ah! N?o
esque?a de dizer aquela frase m?gica pra ela: "Eu te amo!!!"
Entre na comunidade de notícias clicando aqui
no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!