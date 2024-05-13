Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Amor, afeto, carinho, dedica??o, anos a fio de cuidados especiais. Assim s?o as m?es que dizem de boca cheia que n?o existe amor igual ao materno.

O m?nimo que os filhos podem fazer ? retribuir com gestos e atitudes. Para quem prefere ir al?m dos abra?os e beijos, e deixar uma marca especial no dia das m?es, uma dica ? montar kits especiais com o estilo dela.

Tem presentes que nunca s?o demais, como produtos de beleza, por exemplo. Ainda mais, hoje em dia, que a beleza ? um setor em voga na cultura ocidental. Fique atento ao que ela gosta ou precisa no momento. Se pra voc? ela perde horas e horas passando cremes no corpo, saiba que isso ? algo importante no dia-a-dia dela. Ent?o, fa?a uma sondagem pra saber quais as marcas que ela usa e monte um kit bacana.

Se sua m?e usa r?mel at? pra bater um papo com a amiga ?ntima que foi fazer uma visita, ela vai amar ganhar um kit de maquiagem. Se a banheira de sua casa ? um dos lugares prediletos dela, que tal um kit com sais de banho? Se ela adora ficar na moda, ela com certeza j? sabe que a pashimina e a echarpe v?m com tudo neste inverno. Monte um kit com uma pulseira e uma mule estilo indiano e deixe sua m?e um arraso!

Veja nossas dicas de kits especiais:

Hoje em dia, a mulher tem que se desdobrar. Al?m de esposa, tem que ser amante do marido (sim, do marido), trabalhar fora e dar conta da casa, e (gra?as a Deus) ser m?e! Depois dessa rotina, monte um kit com roup?o, sais de banho efervecentes e pantufas. Ela vai amar ter um dia relax!

N?o importa a idade. Cuidar da pele do rosto deve come?ar aos 15 anos. Ent?o, depois dos 30, a dica ? usar um t?nico compensador hidrolip?dico, um hidratante facial com FPS 20, um creme revitalizante DMAE e c?psulas com DMAE para o c?lo e as m?os. Este ? o kit, hein?

Ah, qual ? a mulher que n?o ama ter os cabelos bem cuidados? Ela pode at? n?o ter paci?ncia, mas se ganhar um kit que deixe os cabelos sedosos e brilhantes, aposto que ela vai mudar de id?ia e ficar hoooooooras na frente do espelho. No kit, voc? pode colocar um xampu especial para cabelos tingidos, um creme equalizador e um creme com repel?ncia a ?gua para uma escova duradoura.

Pra acabar com as "neuras" das gorduras localizadas, monte um kit redu??o. Diga que ela vai ficar ainda mais bonita do que j? ?. Argila pra reduzir medidas, desintoxicar e diminuir a oleosidade da pele. Gel de redu??o, efeito gelado (pra m?e que n?o gosta de malhar) e gel bioestimulante (pra m?e "rata" de academia). Finalize com um ?leo corporal com ginko biloba. Uau!

M?e de primeira viagem ou n?o. Ela com certeza precisa cuidar do corpo, porque antes de ser m?e, ela ? mulher. Ent?o, v? de lo??o relaxante desodorante para pernas e p?s; lo??o de am?ndoas para o corpo, creme de preven??o de estrias!; e ?leo relaxante para ser usado no banho da gr?vida mais bonita do ano, n?o ? mesmo? Com a mam?e feliz, o beb? agradece.

Mais uma op??o de banho. Escolha um que revitalize as energias da mam?e. Sinta o perfume dos produtos e veja se combina com o estilo dela e coloque um xampu e condicionador (que tal damasco?), um sabonete esfoliante, uma vela perfumada e sabonete de pitanga. Natureza pura!

Se ela ? colecionadora de perfumes, al?m do tradicional frasco, fa?a um embrulho aromatizante nos mesmos tons do perfume que voc? escolher e coloque uma vela perfumada, sabonete (neste caso, de ameixa) e um gel esfoliante. Ai, ai... Tudo de bom!

Depois de tantos produtos de beleza, sua m?e vai ter que guardar isso tudo em algum lugar bem seguro, n?o ?? Existem v?rios kits de necess?ire pra ela preservar os produtos e poder lev?-los pra qualquer lugar. Acredite, uma bolsinha dessas nunca ? demais.

E ? claro que ela vai querer uma necess?ire exclusivamente para as maquiagens. V? al?m! Presenteie sua m?e com a necess?ire recheada de maquiagens maravilhosas e com as cores da moda! Dica: duo de sombra para os olhos, blush, gloss, m?scara para os c?lios para dar volume e for?a, sombra em p? brilhosa com pincel e um demaquilante.

Com isso tudo, ela est? pronta pra sair e comemorar o dia dela. Deixe sua m?e ainda mais bonita. D? uma mule indiana com um bracelete no mesmo estilo e pra completar, uma echarpe. Nossa, ela vai arrasar! E te encher de beijos e abra?os com este present?o!

Depois de uma comemora??o e tanto, sua m?e vai querer paz, sossego e um colinho gostoso do filho. Deixe o ambiente zen e presenteie com uma mandala. Isso vai trazer bons fluidos para o lar. Qual ? a m?e que n?o deseja o equil?brio da fam?lia? Pra completar o kit, uma pashimina chique e confort?vel e um tapa-olhos com folhas aromatizantes.