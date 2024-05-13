Rep?rter: Fernanda Leonel
Saudade, aperto, aprendizado. Quem mora longe da m?e
sabe como todas essas palavras tem um grande sentido no dia-a-dia.
Voc? sente falta da comida de casa, da roupa cheirosa, do abra?o de consolo, da m?o na testa durante a febre.
Vontade de estar por perto, de deitar no colo, de ganhar um cafun?. A?es
poss?veis, mas nesses casos, separadas por alguns quil?metros...
Se a saudade ? grande, h? quem afirme que ela tende a aumentar com a chegada
do "Dia das M?es". Principalmente, para quem j? sabe que n?o vai poder
comemorar a data perto da sua "grande mulher". ? a velha e famosa hist?ria
de se estar longe dos olhos, mas perto do cora??o.
O mundo contempor?neo faz com que essas hist?rias se repitam cada vez
mais. Os filhos saem de casa para estudar, para trabalhar, para tentar a
vida em uma cidade com mais oportunidades, e acabam em grande parte das
vezes, nunca mais voltando para casa. Juiz de Fora, por exemplo, ? uma
cidade muito conhecida por receber gente nessas condi?es. Olhe para a sua
vizinhan?a, col?gio, trabalho. Sempre h? algu?m que mora longe da fam?lia,
porque veio para c? procurar uma vida melhor.
Esse ? o caso de La?s Brunelli (foto), estudante de veterin?ria e
atendente comercial de uma loja de roupas da cidade. Ela saiu de Barbacena apostando em um futuro melhor em Juiz de Fora e acha
que, por aqui, pode ter mais oportunidades tanto no campo da medicina
veterin?ria, profiss?o que pretende se dedicar logo ap?s a formatura, como
tamb?m em empregos tempor?rios que v?o ajud?-la nas despesas enquanto
estuda.
No meio desse corre-corre entre faculdade, trabalho e planos para o futuro,
La?s n?o vai poder comemorar a data com a m?e como esperava. Por isso, acabou
combinando com a ela de aguardar um fim de semana mais tranquilo para ir at? Barbacena lhe dar um abra?o.
Elisabeth de Oliveira (foto) tamb?m vai passar o "Dia das M?es" longe da sua.
Mais um vez. Desde que se mudou para Juiz de Fora, h? seis anos atr?s, ela
n?o voltou para S?o Paulo, sua cidade Natal, para comemorar a data com a
fam?lia.
Elisabeth veio para Juiz de Fora porque se casou com morador da regi?o. Os
dois se conheceram em um carnaval e a hist?ria rendeu. Dois anos depois,
aqui estava ela, casada, longe da fam?lia e morando aqui
para procurar um emprego.
O emprego chegou e a dificuldade para viajar tamb?m. Ela trabalha no com?rcio, que ? o ramo que mais se beneficia com a comemora??o da data. Como a paulista
mesmo destaca, a possibilidade de folga para essa viagem de mais de 600 km ?
uma possibilidade praticamente remota,
j? que as vendas aumentam muito nessa ?poca do ano e as vendedoras fazem at?
hor?rio especial.
Elisabeth diz que a m?e entende e que at? d? for?a para ela, que sempre
est? com saudades. "Minha m?e sabe das dificuldades da viagem, entende, e at?
brinca que "Dia da M?es" ? todo dia, que n?o ? pra eu ficar me preocupando".
Assim como o marido, que apesar de ser da regi?o, nunca tem folga para
visitar a m?e no famoso domingo do m?s de maio, Elisabeth tenta amenizar a
dist?ncia com mensagens e presentes poss?veis de ser entregues ? dist?ncia.
"? a maneira que tenho para dizer o tamanho da minha saudade e o quanto ela
? especial", completa.
Quem foi que disse que dist?ncia ? sin?nimo de m?e sem presente? Se voc?
est? longe mais quer homenagear a sua m?e de alguma forma, fique atento ?s
nossas dicas!
Presentes via correio
Se voc? ? daqueles que n?o dispensam o presente tradicional, a dica ? deixar que
os correios
fa?am a entrega por voc?. Escolha aquilo que acha que mais combina com o
estilo da sua
m?e, embrulhe bem (o correio s? aceita encomendas em caixas; envelopes s?
para papel) e m?os ? obra.
Essa lembran?a para a mam?e que est? longe, pode peg?-la de surpresa.
Nossa dica: se sua m?e mora em outro estado ou em uma cidade
pequena, n?o deixe para postar na sexta-feira, v?spera do domingo das m?es. Muitas cidades do Brasil, n?o fazem entrega no s?bado, e o correio
trabalha com muitas encomendas nessa ?poca do ano.
Agora, se voc? vai postar sua lembran?a como encomenda simples, os correios
aconselham que a postagem aconte?a at? oito dias antes da data de entrega pretendida.
Quanto?: Encomendas estaduais via sedex, variam de R$ 9 (at? 300g),
R$ 9,50 (de 300g at? 1kg). Para postagens de peso superior
? aconselh?vel consultar a tabela dos correios.
Para presentes postados para fora do estado, es pre?os variam de R$ 19 (at?
300g), R$ 20 (de 300g at? 1kg). Para pesos superiores, vale a mesma regra:
consultar as tabelas dos correios.
Telegramas
O telegrama ainda ? um artif?cio muito usado para desejar felicidades ?
algu?m. De acordo com S?rgio Sacramento, da ag?ncia dos
correios Padr? Caf? de Juiz de Fora, o n?mero desses "recados objetivos"
mais que dobra nesse ?poca do ano. Talvez porque ele ainda represente uma certeza de entrega r?pida para muita gente.
Nossa dica: Aproveite as mudan?as na postagem do telegrama para
mandar um recado original. Se voc? ainda n?o sabe, n?o se paga mais pelo n?mero de palavras escritas. Ent?o, aproveite as 60 palavras que est?o
dispon?veis para fazer seu telegrama um recado diferente: pense em uma
m?sica, um
poema ou escreva seu recado utilizando todos os espa?os.
Quanto?: R$ 6,40. Independente do destino.
| Flores
Flor e mulher. Dizem por a? que essas duas palavras nasceram juntas. Pelo menos
os n?meros das floriculturas
tendem a confirmar essa express?o. De acordo com as atendentes de lojas do
ramo da cidade, as semanas que antecedem a data s?o as melhores em n?mero de vendas para esse tipo de com?rcio. Em Juiz de Fora, v?rias floriculturas trabalham com conv?nios em todo
Brasil. Ou seja, voc? n?o precisa mais quebrar a cabe?a e tentar fazer contato com a floricultura l? da cidade da sua m?e: pode
comprar e pagar aqui. Deixe a entrega por conta das empresas.
Nossa dica: Encomende antes, mesmo que a data esteja longe ainda.
Nessa ?poca, todas as distribuidoras e planta?es ficam sobrecarregadas. Se voc? quer um tipo de flor em especial, seja mais
adiantado ainda.
Quanto?: os pre?os dependem muito do que voc? pretende entregar. Mas
podem variar de R$ 2 a R$ 70.
| Cart?es
Que tal uma surpresa r?pida e gratuita? Se voc? gostou da proposta capriche
no cart?o e mande aquela mensagem para sua m?e. Nesse caso, voc? tem duas
op?es: os cart?es tradicionais, de papel, que precisam ser postados no
correio, ou os virtuais, enviados atrav?s da internet.
Nossa dica: A ACESSA.com preparou lindos
cart?es para voc? mandar para a sua m?e. Mande um, dois, tr?s..Quantos voc?
achar que s?o precisos para declarar o seu amor! (clique)
Telemensagens
Elas ainda est?o em alta! E cada vez mais bem preparadas, diga-se de
passagem. Stella Penteado, dona de um servi?o de telemensagens da cidade,
acredita que esse tipo de mensagem "fala pelas pessoas". Ela comenta que
muita gente que pede o servi?o fica surpreso com a beleza das palavras e
acaba sempre soltando uma frase do tipo: "era tudo que eu queria dizer".
Muitas telemensagens da cidade, oferecem ainda a possibilidade da pessoa
ouvir a rea??o de quem est? recebendo os parab?ns.
Nossa dica: Escolha bem a mensagem que voc? vai mandar, n?o tenha
medo de pedir para ouvir. Com o tema "Dia da M?es" s?o em m?dia 80 tipos
diferentes.
Quanto? O valor da telemensagem varia de acordo com a localidade de
destino da liga??o. Dentro do estado, os valores v?o de R$ 3,50 a R$ 6.
