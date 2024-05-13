Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Saudade, aperto, aprendizado. Quemsabe como todas essas palavras tem um grande sentido no dia-a-dia. Voc? sente falta da comida de casa, da roupa cheirosa, do abra?o de consolo, da m?o na testa durante a febre. Vontade de estar por perto, de deitar no colo, de ganhar um cafun?. A?es poss?veis, mas nesses casos, separadas por alguns quil?metros...

Se a saudade ? grande, h? quem afirme que ela tende a aumentar com a chegada do "Dia das M?es". Principalmente, para quem j? sabe que n?o vai poder comemorar a data perto da sua "grande mulher". ? a velha e famosa hist?ria de se estar longe dos olhos, mas perto do cora??o.

O mundo contempor?neo faz com que essas hist?rias se repitam cada vez mais. Os filhos saem de casa para estudar, para trabalhar, para tentar a vida em uma cidade com mais oportunidades, e acabam em grande parte das vezes, nunca mais voltando para casa. Juiz de Fora, por exemplo, ? uma cidade muito conhecida por receber gente nessas condi?es. Olhe para a sua vizinhan?a, col?gio, trabalho. Sempre h? algu?m que mora longe da fam?lia, porque veio para c? procurar uma vida melhor.

Esse ? o caso de La?s Brunelli (foto), estudante de veterin?ria e atendente comercial de uma loja de roupas da cidade. Ela saiu de Barbacena apostando em um futuro melhor em Juiz de Fora e acha que, por aqui, pode ter mais oportunidades tanto no campo da medicina veterin?ria, profiss?o que pretende se dedicar logo ap?s a formatura, como tamb?m em empregos tempor?rios que v?o ajud?-la nas despesas enquanto estuda.

No meio desse corre-corre entre faculdade, trabalho e planos para o futuro, La?s n?o vai poder comemorar a data com a m?e como esperava. Por isso, acabou combinando com a ela de aguardar um fim de semana mais tranquilo para ir at? Barbacena lhe dar um abra?o.

Elisabeth de Oliveira (foto) tamb?m vai passar o "Dia das M?es" longe da sua. Mais um vez. Desde que se mudou para Juiz de Fora, h? seis anos atr?s, ela n?o voltou para S?o Paulo, sua cidade Natal, para comemorar a data com a fam?lia.

Elisabeth veio para Juiz de Fora porque se casou com morador da regi?o. Os dois se conheceram em um carnaval e a hist?ria rendeu. Dois anos depois, aqui estava ela, casada, longe da fam?lia e morando aqui para procurar um emprego.

O emprego chegou e a dificuldade para viajar tamb?m. Ela trabalha no com?rcio, que ? o ramo que mais se beneficia com a comemora??o da data. Como a paulista mesmo destaca, a possibilidade de folga para essa viagem de mais de 600 km ? uma possibilidade praticamente remota, j? que as vendas aumentam muito nessa ?poca do ano e as vendedoras fazem at? hor?rio especial.

Elisabeth diz que a m?e entende e que at? d? for?a para ela, que sempre est? com saudades. "Minha m?e sabe das dificuldades da viagem, entende, e at? brinca que "Dia da M?es" ? todo dia, que n?o ? pra eu ficar me preocupando".

Assim como o marido, que apesar de ser da regi?o, nunca tem folga para visitar a m?e no famoso domingo do m?s de maio, Elisabeth tenta amenizar a dist?ncia com mensagens e presentes poss?veis de ser entregues ? dist?ncia. "? a maneira que tenho para dizer o tamanho da minha saudade e o quanto ela ? especial", completa.

Quem foi que disse que dist?ncia ? sin?nimo de m?e sem presente? Se voc? est? longe mais quer homenagear a sua m?e de alguma forma, fique atento ?s nossas dicas!

Presentes via correio Se voc? ? daqueles que n?o dispensam o presente tradicional, a dica ? deixar que os correios fa?am a entrega por voc?. Escolha aquilo que acha que mais combina com o estilo da sua m?e, embrulhe bem (o correio s? aceita encomendas em caixas; envelopes s? para papel) e m?os ? obra. Essa lembran?a para a mam?e que est? longe, pode peg?-la de surpresa. Nossa dica: se sua m?e mora em outro estado ou em uma cidade pequena, n?o deixe para postar na sexta-feira, v?spera do domingo das m?es. Muitas cidades do Brasil, n?o fazem entrega no s?bado, e o correio trabalha com muitas encomendas nessa ?poca do ano. Agora, se voc? vai postar sua lembran?a como encomenda simples, os correios aconselham que a postagem aconte?a at? oito dias antes da data de entrega pretendida. Quanto?: Encomendas estaduais via sedex, variam de R$ 9 (at? 300g), R$ 9,50 (de 300g at? 1kg). Para postagens de peso superior ? aconselh?vel consultar a tabela dos correios.

Para presentes postados para fora do estado, es pre?os variam de R$ 19 (at? 300g), R$ 20 (de 300g at? 1kg). Para pesos superiores, vale a mesma regra: consultar as tabelas dos correios.

Telegramas O telegrama ainda ? um artif?cio muito usado para desejar felicidades ? algu?m. De acordo com S?rgio Sacramento, da ag?ncia dos correios Padr? Caf? de Juiz de Fora, o n?mero desses "recados objetivos" mais que dobra nesse ?poca do ano. Talvez porque ele ainda represente uma certeza de entrega r?pida para muita gente. Nossa dica: Aproveite as mudan?as na postagem do telegrama para mandar um recado original. Se voc? ainda n?o sabe, n?o se paga mais pelo n?mero de palavras escritas. Ent?o, aproveite as 60 palavras que est?o dispon?veis para fazer seu telegrama um recado diferente: pense em uma m?sica, um poema ou escreva seu recado utilizando todos os espa?os. Quanto?: R$ 6,40. Independente do destino.

Flores Flor e mulher. Dizem por a? que essas duas palavras nasceram juntas. Pelo menos os n?meros das floriculturas tendem a confirmar essa express?o. De acordo com as atendentes de lojas do ramo da cidade, as semanas que antecedem a data s?o as melhores em n?mero de vendas para esse tipo de com?rcio. Em Juiz de Fora, v?rias floriculturas trabalham com conv?nios em todo Brasil. Ou seja, voc? n?o precisa mais quebrar a cabe?a e tentar fazer contato com a floricultura l? da cidade da sua m?e: pode comprar e pagar aqui. Deixe a entrega por conta das empresas. Nossa dica: Encomende antes, mesmo que a data esteja longe ainda. Nessa ?poca, todas as distribuidoras e planta?es ficam sobrecarregadas. Se voc? quer um tipo de flor em especial, seja mais adiantado ainda. Quanto?: os pre?os dependem muito do que voc? pretende entregar. Mas podem variar de R$ 2 a R$ 70.

Cart?es Que tal uma surpresa r?pida e gratuita? Se voc? gostou da proposta capriche no cart?o e mande aquela mensagem para sua m?e. Nesse caso, voc? tem duas op?es: os cart?es tradicionais, de papel, que precisam ser postados no correio, ou os virtuais, enviados atrav?s da internet. Nossa dica: A ACESSA.com preparou lindos cart?es para voc? mandar para a sua m?e. Mande um, dois, tr?s..Quantos voc? achar que s?o precisos para declarar o seu amor! (clique)