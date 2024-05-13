Rep?rter: S?lvia Zoche

Quando se trata de m?e, a gente costuma n?o medir esfor?os por ela. Tudo se torna poss?vel e at? imposs?vel. E ? por isso que as ruas ficam cheias quando se aproxima a comemora??o do Dia das M?es. Um presente ? uma forma de dizer: "lembrei de voc?".

Mas, por favor, algumas m?es n?o gostam nem um pouco de saber que ela ? lembrada quando os filhos v?em um pano de prato, uma batedeira, um kit de porta-copos... por mais bonitos que sejam.

? o caso de(foto ao lado), m?e de tr?s filhos: L?via, 25, Fabr?cio, 21, e Guilherme, 13. Pra ela, as pessoas que ainda d?o presentes de casa para a m?e ? porque foram criados com o pensamento antigo, que associam a imagem de m?e com dona de casa. "Eu respeito quem gosta de ganhar. Mas, pra mim, ? preciso cuidar da vaidade. Claro que tem coisas pra casa que s?o lindas, como panos de pratos com bordados maravilhosos. Mas me dar isto no meu dia, n?o d?, n??", diz.

Mara ? bastante vaidosa e adora produtos de beleza. Todo dia de manh?, mesmo que n?o v? trabalhar, ela passa perfume e batom. "Se for levar em conta tudo que se faz num dia, n?o daria nem tempo de pensar na gente", explica.

Os filhos, sabendo como ? a m?e, trocam id?ias e d?o o presente certo. "O mais novo, o Guilherme, me d? um presente e diz 'M?e, eu gastei todo meu dinheiro'", conta, rindo. "O Fabr?cio, quando me d? alguma roupa, ?s vezes, chama a L?via para ajud?-lo a escolher".

E idade n?o ? motivo pra n?o deixar de cuidar de si mesma, na opini?o de Mara. "A minha m?e tem 82 anos. ? vaidosa, gosta de se embelezar. Sempre dou presentes para deix?-la mais bonita", comenta.

Mara s? abre uma exce??o quando manifesta que precisa muito de algo de casa. "A? ? diferente, porque eles percebem que ? uma necessidade mesmo", diz.

J? a dona de casa(foto ao lado) n?o importa nem um pouco de ganhar objetos dom?sticos. "Eu at? gosto". Como ela trabalha em casa o dia inteiro, ter materiais de boa qualidade em suas m?os ? essencial. "Se eu ganhar um jogo novo de sof?, vou achar ?timo".

Ela confessa que j? ganhou algumas coisas que, at? hoje, n?o tiveram utilidade. "Uma batedeira pequena pra ovos, um aquecedor para os p?s e um secador de cabelos". N?o que Deacy n?o goste de se cuidar. "Tamb?m gosto de ganhar roupa. Uma viagem seria bom, mas s? se eu tiver companhia", deixa a dica para os filhos. Mas como passa a maior parte do tempo em casa, prefere ser presenteada com objetos que tragam conforto para o seu dia-a-dia.

Se voc? quer agradar sua m?e com alguma lembran?a no dia que a homenageia, vamos dar algumas dicas que podem agradar o gosto delas, independente do estilo. Ent?o, fica o recado: presentes do lar somente em dias n?o comemorativos, ok?









Com a chegada do friozinho, aque?a o cora??o de sua m?e com um belo cachecol, um vestido chiqu?rrimo e uma bota luxosa. Ah! E muitos beijinhos e abra?os!



Deixe sua m?e bem elegante com j?ias douradas ou com pedras. Um bom jeito de saber o que ela gosta, ? passear com ela e olhar as vitrines. Comente que voc? gosta de um determinado modelo e veja o que ela vai responder. Se voc? escolher presente?-la com um anel, por exemplo, pegue um anel dela sem ela ver e boas compras!

Se sua m?e adora andar com uma bolsa a tiracolo escolha um modelo que tenha o estilo dela e, ao mesmo tempo, a "cara" do seu bolso.

Agora, imagine sua m?e com uma daquelas bolsas, mais um ?culos modern?ssimo e um celular de ?ltima gera??o. Nossa! N?o vai ter pra ningu?m!



Leituras de cabeceira: Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor?, Esquadr?o da Moda; A Ditarura da Beleza e a revolu??o das mulheres; e Querida Mam?e, obrigado por tudo.

Outras id?ias: lingerie nunca ? demais; chocolate s? se sua m?e n?o estiver de dieta; produtos de beleza ? unanimidade; pijama para aquelas que amam ficar mais cinco minutinhos depois que o despertador toca...

... para aquelas que adoram uma academia, ou caminhada, roupa de gin?stica; se ela faz nata??o ou hidrogin?stica, um mai? cai bem. Essas almofadas no formato de bra?o s?o ?timas pra quando voc? n?o estiver perto de sua m?e. ? que ela fica envolta do pescoc?o substituindo seu abra?o.