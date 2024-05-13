Doce Dia Chocolate torna o Dia das M?es ainda mais especial
por despertar as mais gostosas sensa?es

Marinella Souza
*Colabora??o
05/05/2008
Quem foi que disse que ? s? na P?scoa que podemos dar chocolate? O Dia das M?es tamb?m pode ser doce, saboroso e, ao contr?rio do que se pode imaginar, muito criativo. Nas andan?as pelas ruas de Juiz de Fora, a equipe do portal ACESSA.com encontrou in?meras op?es que usam essa del?cia como mat?ria-prima e encanta os olhos e o paladar.

A tradicional caixa de bombons com fitinha vermelha deixou de ser a ?nica maneira de transformar chocolates em presentes. A imagina??o dos confeiteiros n?o tem limites e eles transformam tudo em chocolate. O cora??o vermelho j? ? velho conhecido do p?blico, mas ? apenas uma, entre as muitas alternativas que se encontra no mercado.

A grande vedete desse ano s?o as flores de chocolate. Desde bot?es at? buqu?s, sem esquecer dos vasinhos, est?o presentes nas prateleiras e t?m agradado muito aos filhinhos confusos que n?o sabe qual a melhor maneira de presentear suas genitoras. No ramo do chocolate h? muitos anos, Rubens kayamb? d? a dica. "Todos n?s queremos dar o melhor para nossas m?es, o chocolate atende muito bem a esse desejo porque proporciona as melhores sensa?es e ? muito gostoso", diz.

Al?m das flores e dos cora?es, que ganharam uma nova vers?o com declara?es de amor, encontramos tamb?m uma galinha feita de arame com v?rios ovinhos de chocolate dentro. Depois de "devorar" os ovos, a mam?e pode usar a a galinha como enfeite para a copa ou a cozinha, servindo at? para guardar os ovos de galinha eternizando a lembran?a.

Foto de vaso de chocolate com flor Foto de galinha de arame branco com ovos de chocolate dentro Foto de cora??o de chocolate com declara?es de amor

Outra dica divertida, ? a pequena frigideira contendo uma r?plica de ovo frito feito de chocolate. Al?m de oferecer um deleite ao paladar, o filho que optar por esse produto vai, ainda, garantir que a sua m?e d? boas risadas. Para a vendedora Gisele Miranda essas alternativas fazem sucesso por seu car?ter incomum. "Esses chocolates decorados s?o muito diferentes, ? dif?cil achar em qualquer lugar, por isso agradam. Al?m disso, ? dif?cil algu?m n?o gostar de ganhar chocolate, n??!", comenta.

O mercado

Segundo Kayamb?, chocolates s?o alternativas para presentear em qualquer festividade, mas cada vez mais o mercado tem que se esfor?ar para criar alternativas que chamem a aten??o do p?blico e sejam um diferencial para vencer a concorr?ncia com os demais produtos. "O ovo de P?scoa ? um produto ?nico, por mais que a nossa criatividade nos fa?a colocar brinquedo, j?ia, enfeitar o m?ximo que pudermos, n?o tem como fugir dele. J? nas outras festividades, as op?es s?o muitas, ent?o, as vendas n?o s?o t?o expressivas".

Foto de flores de chocolate Foto de caixa de bombom em formato de cora??o Foto de cesta de chocolate

Se para o com?rcio, de forma geral, o Dia das M?es ? o segundo momento de maior expectativa de vendas, para o segmento dos chocolates, a data o ocupa o terceiro lugar no ranking. "Obviamente, nosso ponto alto ? a P?scoa, depois vem o Natal. E na seq??ncia, temos o Dia dos Namorados tamb?m, que proporciona uma boa vendagem", diz.


*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF

