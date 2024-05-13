Doce Dia Chocolate torna o Dia das M?es ainda mais especial

por despertar as mais gostosas sensa?es

Marinella Souza

*Colabora??o

05/05/2008

Quem foi que disse que ? s? na P?scoa que podemos dar chocolate? O Dia das M?es tamb?m pode ser doce, saboroso e, ao contr?rio do que se pode imaginar, muito criativo. Nas andan?as pelas ruas de Juiz de Fora, a equipe do portal ACESSA.com encontrou in?meras op?es que usam essa del?cia como mat?ria-prima e encanta os olhos e o paladar.

A tradicional caixa de bombons com fitinha vermelha deixou de ser a ?nica maneira de transformar chocolates em presentes. A imagina??o dos confeiteiros n?o tem limites e eles transformam tudo em chocolate. O cora??o vermelho j? ? velho conhecido do p?blico, mas ? apenas uma, entre as muitas alternativas que se encontra no mercado.

A grande vedete desse ano s?o as flores de chocolate. Desde bot?es at? buqu?s, sem esquecer dos vasinhos, est?o presentes nas prateleiras e t?m agradado muito aos filhinhos confusos que n?o sabe qual a melhor maneira de presentear suas genitoras. No ramo do chocolate h? muitos anos, Rubens kayamb? d? a dica. "Todos n?s queremos dar o melhor para nossas m?es, o chocolate atende muito bem a esse desejo porque proporciona as melhores sensa?es e ? muito gostoso" , diz.

Al?m das flores e dos cora?es, que ganharam uma nova vers?o com declara?es de amor, encontramos tamb?m uma galinha feita de arame com v?rios ovinhos de chocolate dentro. Depois de "devorar" os ovos, a mam?e pode usar a a galinha como enfeite para a copa ou a cozinha, servindo at? para guardar os ovos de galinha eternizando a lembran?a.

Outra dica divertida, ? a pequena frigideira contendo uma r?plica de ovo frito feito de chocolate. Al?m de oferecer um deleite ao paladar, o filho que optar por esse produto vai, ainda, garantir que a sua m?e d? boas risadas. Para a vendedora Gisele Miranda essas alternativas fazem sucesso por seu car?ter incomum. "Esses chocolates decorados s?o muito diferentes, ? dif?cil achar em qualquer lugar, por isso agradam. Al?m disso, ? dif?cil algu?m n?o gostar de ganhar chocolate, n??!" , comenta.

O mercado Segundo Kayamb?, chocolates s?o alternativas para presentear em qualquer festividade, mas cada vez mais o mercado tem que se esfor?ar para criar alternativas que chamem a aten??o do p?blico e sejam um diferencial para vencer a concorr?ncia com os demais produtos. "O ovo de P?scoa ? um produto ?nico, por mais que a nossa criatividade nos fa?a colocar brinquedo, j?ia, enfeitar o m?ximo que pudermos, n?o tem como fugir dele. J? nas outras festividades, as op?es s?o muitas, ent?o, as vendas n?o s?o t?o expressivas" . Se para o com?rcio, de forma geral, o Dia das M?es ? o segundo momento de maior expectativa de vendas, para o segmento dos chocolates, a data o ocupa o terceiro lugar no ranking. "Obviamente, nosso ponto alto ? a P?scoa, depois vem o Natal. E na seq??ncia, temos o Dia dos Namorados tamb?m, que proporciona uma boa vendagem" , diz.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF