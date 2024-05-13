Mousse com p?talas de rosa Com sabor forte e, ao mesmo tempo, suave e um toque de cream cheese associado ao predominante chocolate, com gel?ia de rosas

S?lvia Zoche

Subeditora

19/04/2008

Como ? bom ter a oportunidade de presentear a m?e com algum momento que deixe lembran?as para o resto da vida. E n?o precisa ser somente em datas comemorativas, n?o. Qualquer dia ? dia de festejar a presen?a daquela que fez de tudo para deixar sua vida mais doce.

E n?o precisa ser somente um presente convencional. As crian?as costumam ser muito criativas, neste ponto. Elas fazem encena??o de pe?a de teatro, de fantoches, montam algum objeto de artesanato que aprendeu a fazer na revista da pr?pria m?e... e deixam as m?es orgulhosas ao verem a imagina??o e inoc?ncia do filho correndo solta em sua homenagem.

E que o papai n?o fique com ci?mes, porque ele ? t?o importante quanto a presen?a materna e muitos fazem o papel de m?e e pai (leia a mat?ria). N?o ? ? toa que existe um dia especial para eles tamb?m.

Mas crescer n?o significa deixar de lado a criatividade e a imagina??o. E uma das formas de se fazer isso ? atrav?s da gastronomia. Por isso, n?o poder?amos deixar de ensinar uma receita com o um aroma, sabor e visual especiais. Por serem tradicionais no dia das m?es, as flores est?o presentes neste passo-a-passo. Quem ensina a mousse com p?talas de rosa, ? a chefe de cozinha e professora de culin?ria, Haline Maia.

Antes de mostrar ? equipe do portal ACESSA.com como ? a prepara??o, Haline fez um teste com a gel?ia de rosas at? chegar ao ponto considerado ideal. Depois de duas tentativas, a chefe conseguiu manter a cor das rosas usando algumas gotas de lim?o (confira o passo-a-passo da receita e imprima).

Uma observa??o importante ? que as rosas n?o devem ser de floricultura, porque estas cont?m agrot?xicos. "D? prefer?ncia ?s rosas plantadas em casa ou as que sejam org?nicas" , alerta. Para fazer a gel?ia de rosas, s?o necess?rias cinco x?caras com p?talas. "Esta gel?ia pode ser passada em torradas tamb?m" , indica.

Doce, suave, mas, ao mesmo tempo, forte e com um toque salgado. Esta receita possui dois mousses - um de chocolate e outro de cream cheese - e leva p?talas de rosa em uma gel?ia brilhante como cobertura. Para quem gosta mais do sabor doce, deixe predominar a mousse de chocolate.

As mousses s?o r?pidas de preparar e ficam firmes aos serem levadas a geladeira por 30 minutos. Se quiser que fiquem prontas mais rapidamente, deixe no congelador por 15 minutos. A gel?ia de rosas deve ser passada antes de ir ? geladeira. Mas se quiser deixar que derreta sobre o doce (foto acima, ? direita), assim que retirar a sobremesa da geladeira, jogue a calda aquecida por cima. Sua m?e vai adorar esta doce surpresa.