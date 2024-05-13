M?e de artista
Artistas de Juiz de Fora comentam sobre a import?ncia de suas m?es
e rendem homenagens especiais a elas no Dia das M?es
29/04/2008
A fam?lia ? a institui??o jur?dica e social mais antiga na sociedade e tem diversas fun?es como afinidade, conviv?ncia, seguran?a, forma??o de valores e conhecimento prim?rio do mundo. No entanto, a estrutura familiar patriarcal tem sofrido altera?es com a globaliza??o e com o desenvolvimento da mulher na sociedade.
Segundo a psic?loga Rozi Lyrio, a mulher sempre teve o papel fundamental de fornecer o sentimento materno para seus filhos.
"O carinho, a prote??o, a seguran?a sempre foram o papel da mulher m?e. Essa fun??o ? fundamental na forma??o do indiv?duo como ser social com mais auto-confian?a, com melhor estima e mais seguro", comenta.
Rozi comenta que essa fun??o ainda ? assumida pela m?e, mas que a mulher tomou novos espa?os e n?o representa mais somente o porto seguro de seus filhos, mas, em muitos casos, representa um exemplo de profissional, de amiga, de batalhadora, de estudante.
"Se o papel da m?e era dar conforto ao seu beb?, o do pai era transmitir valores e morais para ele. Hoje, est? tudo se misturando e os pais t?m suma import?ncia na forma??o de seus filhos", afirma.
Saudades
O grande valor que a m?e possui ? percebida pela sua presen?a, mas tamb?m por sua aus?ncia. No caso do ator Gueminho Bernardes (foto ao lado), a falta da m?e foi muito marcante em sua vida.
"Ela faleceu quando eu tinha oito anos e n?o me lembro muito do nosso conv?vio, mas a falta que sempre senti dela fez com que eu seguisse meu caminho e sentisse a presen?a dela por perto, me guiando e cuidando de mim", confessa.
O ator comenta que sentiu falta da institui??o fam?lia, mas que hoje preencheu essa lacuna e que a aus?ncia da m?e foi determinante na sua personalidade e na sua forma??o.
"A ?nica coisa que me lembro foi de duas co?as que levei dela, mas hoje sinto ela por perto como se fosse um p?ssaro voando pelo meu s?tio", descreve.
T?o perto... t?o longe
Outras pessoas, por falta de tempo, acabam se afastando da fam?lia. O cantor Roger (foto abaixo, ? esquerda), da dupla sertaneja "Gean e Roger", comenta que com a correria do dia-a-dia n?o tem muito tempo para visitar sua m?e, Maria Francisca da Silva, que mora em Matias Barbosa.
"? muito perto, mas trabalho demais acaba afastando as pessoas que a gente gosta, mas sempre buscamos nos encontrar porque a presen?a da minha m?e e da minha av?, que ajudou a me criar, s?o muito importantes para me manter em p? e batalhando", afirma.
Roger conta que perdeu seu pai antes mesmo de nascer e que viu sua m?e batalhar para manter os filhos.
"Ela ? um exemplo de garra, de for?a de vontade, de car?ter. Trabalhava muito para sustentar a nossa fam?lia sozinha, por isso ? t?o especial na minha vida. Al?m disso, a minha av? ? tamb?m muito importante para o meu desenvolvimento, pois ela ajudou a me criar", lembra.
Papel fundamental
Para o cantor Gean (foto acima, ? direita), a fam?lia sempre teve papel fundamental.
"Minha fam?lia ? tudo na vida. Minha m?e, Francisca de Souza Coelho (foto abaixo), tem 15 filhos e tem o maior orgulho de ter criado todos n?s. Ela ? um exemplo de mulher que tem uma personalidade forte e ? muito devota e cat?lica", comenta.
O nome verdadeiro de Gean ? Paulo S?rgio. O cantor conta que sua m?e o batizou assim para homenagear um cantor de que gostava.
"Por isso, sempre me incentivou na profiss?o e todas as decis?es que tomo sempre converso com meus pais antes. Mesmo que eu n?o decida pelo que eles me indicaram, mas acho que dialogar com a fam?lia ? muito importante para esclarecer as coisas dentro da gente", afirma.
Para a psic?loga, mesmo com a modernidade e com novos pap?is na sociedade e no seio familiar, a m?e possui, originalmente, o papel de cuidar e de fazer com que o filho cres?a com apoio e seguran?a.
"Desde o momento da amamenta??o, o contato f?sico entre m?e e filho se faz importante para o desenvolvimento do ser enquanto cidad?o, enquanto pessoa e indiv?duo", afirma.
*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF
