M?e de artista Artistas de Juiz de Fora comentam sobre a import?ncia de suas m?es

e rendem homenagens especiais a elas no Dia das M?es

Renata Solano

*Colabora??o

29/04/2008

A fam?lia ? a institui??o jur?dica e social mais antiga na sociedade e tem diversas fun?es como afinidade, conviv?ncia, seguran?a, forma??o de valores e conhecimento prim?rio do mundo. No entanto, a estrutura familiar patriarcal tem sofrido altera?es com a globaliza??o e com o desenvolvimento da mulher na sociedade.

Segundo a psic?loga Rozi Lyrio, a mulher sempre teve o papel fundamental de fornecer o sentimento materno para seus filhos. "O carinho, a prote??o, a seguran?a sempre foram o papel da mulher m?e. Essa fun??o ? fundamental na forma??o do indiv?duo como ser social com mais auto-confian?a, com melhor estima e mais seguro" , comenta.

Rozi comenta que essa fun??o ainda ? assumida pela m?e, mas que a mulher tomou novos espa?os e n?o representa mais somente o porto seguro de seus filhos, mas, em muitos casos, representa um exemplo de profissional, de amiga, de batalhadora, de estudante. "Se o papel da m?e era dar conforto ao seu beb?, o do pai era transmitir valores e morais para ele. Hoje, est? tudo se misturando e os pais t?m suma import?ncia na forma??o de seus filhos" , afirma.

Saudades

O grande valor que a m?e possui ? percebida pela sua presen?a, mas tamb?m por sua aus?ncia. No caso do ator Gueminho Bernardes (foto ao lado), a falta da m?e foi muito marcante em sua vida. "Ela faleceu quando eu tinha oito anos e n?o me lembro muito do nosso conv?vio, mas a falta que sempre senti dela fez com que eu seguisse meu caminho e sentisse a presen?a dela por perto, me guiando e cuidando de mim" , confessa.

O ator comenta que sentiu falta da institui??o fam?lia, mas que hoje preencheu essa lacuna e que a aus?ncia da m?e foi determinante na sua personalidade e na sua forma??o. "A ?nica coisa que me lembro foi de duas co?as que levei dela, mas hoje sinto ela por perto como se fosse um p?ssaro voando pelo meu s?tio" , descreve.

T?o perto... t?o longe

Outras pessoas, por falta de tempo, acabam se afastando da fam?lia. O cantor Roger (foto abaixo, ? esquerda), da dupla sertaneja "Gean e Roger", comenta que com a correria do dia-a-dia n?o tem muito tempo para visitar sua m?e, Maria Francisca da Silva, que mora em Matias Barbosa. "? muito perto, mas trabalho demais acaba afastando as pessoas que a gente gosta, mas sempre buscamos nos encontrar porque a presen?a da minha m?e e da minha av?, que ajudou a me criar, s?o muito importantes para me manter em p? e batalhando" , afirma.

Roger conta que perdeu seu pai antes mesmo de nascer e que viu sua m?e batalhar para manter os filhos. "Ela ? um exemplo de garra, de for?a de vontade, de car?ter. Trabalhava muito para sustentar a nossa fam?lia sozinha, por isso ? t?o especial na minha vida. Al?m disso, a minha av? ? tamb?m muito importante para o meu desenvolvimento, pois ela ajudou a me criar" , lembra.

Papel fundamental

Para o cantor Gean (foto acima, ? direita), a fam?lia sempre teve papel fundamental. "Minha fam?lia ? tudo na vida. Minha m?e, Francisca de Souza Coelho (foto abaixo), tem 15 filhos e tem o maior orgulho de ter criado todos n?s. Ela ? um exemplo de mulher que tem uma personalidade forte e ? muito devota e cat?lica" , comenta.

O nome verdadeiro de Gean ? Paulo S?rgio. O cantor conta que sua m?e o batizou assim para homenagear um cantor de que gostava. "Por isso, sempre me incentivou na profiss?o e todas as decis?es que tomo sempre converso com meus pais antes. Mesmo que eu n?o decida pelo que eles me indicaram, mas acho que dialogar com a fam?lia ? muito importante para esclarecer as coisas dentro da gente" , afirma.

Para a psic?loga, mesmo com a modernidade e com novos pap?is na sociedade e no seio familiar, a m?e possui, originalmente, o papel de cuidar e de fazer com que o filho cres?a com apoio e seguran?a. "Desde o momento da amamenta??o, o contato f?sico entre m?e e filho se faz importante para o desenvolvimento do ser enquanto cidad?o, enquanto pessoa e indiv?duo" , afirma.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF