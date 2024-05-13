Primeiro dia das m?es Estr?ia em grande estilo ? primeira comemora??o das m?es gestantes, das m?es adotivas e das m?es de primeira viagem

Renata Solano

*Colabora??o

30/04/2008

Todas as estr?ias s?o marcadas pela ansiedade e pelo medo de algo sair errado. N?o seria diferente com o primeiro dia das m?es. O primeiro dia em que a m?e passa com seu beb?, seja ele ainda no ventre, seja o primeiro dia com ele nos bra?os ou o primeiro dia das m?es com o filho do cora??o.

A vontade de comemorar e de gritar para todos que est? estreando no mundo materno faz com que algumas mulheres preparem uma festa em comemora??o ao seu dia, mas outras pensam que ? uma data especial que deve ser desfrutada pela fam?lia reunida ou apenas passando e dedicando o dia para o novo membro.

No ventre

A jornalista Cristiane Hubner Fernandes (foto) est? gr?vida de oito meses e diz que somente depois de ver a barriga crescer ? que come?ou a sentir a maternidade. "Ainda n?o decidimos o que fazer no dia das m?es, acho que, na verdade, s? vou me sentir m?e de fato quando eu tiver o Arthur nos meus bra?os" , comenta.

Cristiane diz que a gravidez n?o foi planejada, mas que est? sendo muito esperada. "? bem diferente! Mas nosso beb? vai ser muito amado e eu tenho uma ansiedade enorme para conhecer ele e para saber sobre as minhas atitudes. Tenho medo de errar, mas acho que essa inseguran?a vai passar. N?o sei se o meu marido preparou alguma surpresa para o dia das m?es, mas estar com meu filho dentro de mim j? ? emocionante e j? me deixa muito feliz" , descreve.

A gestante confessa que s? o fato de estar inserida no universo materno j? traz muita alegria. "Ter cuidados e preocupa??o de m?e j? me deixa satisfeita. Acompanhar os pr?-natais, preparar o enxoval do nen?m e escolher o ber?o, tudo isso me faz sentir dentro de um mundo indescrit?vel das m?es" , afirma.

Do cora??o

Para Mara Herc?lia, o dia das m?es vai ser de muita comemora??o. "Vamos reunir as m?es da fam?lia e fazer um almo?o com todo mundo. Esse dia vai ser especial principalmente para mim que vou passar com o meu filho pela primeira vez" .

A m?e de primeira viagem adotou um beb? que est? com quatro meses. "A adapta??o dele na minha casa e minha com ele est? sendo maravilhosa, parece que ele nasceu de mim mesmo, apesar de ser adotivo" , comenta.

Mara diz que apesar do processo de ado??o estar bem avan?ado, ela sente receio da m?e biol?gica do menino desistir da doa??o. "Espero que isso n?o aconte?a, pois estou muito apegada a ele e tenho certeza que ele est? feliz com a gente. Esse dia das m?es vai ser especial na minha vida porque ? o meu primeiro filho e ? um filho que escolhi e esperei por ele com enorme carinho" , define.

Nos bra?os

Feliz com a possibilidade de passar o primeiro dia das m?e junto com sua filha, Priscila Assis e Silva (foto) diz que vai fazer um almo?o para reunir os familiares no segundo domingo do m?s a maio. "? um dia especial demais, ainda por ser meu primeiro dia das m?es como m?e e por ter perto de mim a Maria Clara que ? uma d?diva de Deus" , comenta.

Priscila diz que n?o planejou o nascimento da filha, mas que ela foi o melhor presente que Deus poderia ter dado. "Parei de trabalhar e tranquei a minha faculdade, mas o que recebo em troca ? muito importante. Aprendo a cada dia a amar mais e sou muito feliz por ter uma filha e por passar o dia das m?es n?o mais s? como filha, mas tamb?m como progenitora e protetora da uma crian?a" , descreve.

Priscila diz que n?o sabe se vai receber presente neste dia. "A filha ainda ? muito pequena e n?o sei se meu marido preparou alguma coisa. Mas o mais importante vai ser almo?ar com toda a fam?lia e comemorar nossa felicidade por ter a Maria Clara com a gente" , afirma.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF