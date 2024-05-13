Mande um recado para a sua m?e Para participar, basta preencher o formul?rio abaixo
M?e, vc ? tudo pra mim!!!
por isso te mando esse recado!!!
Te aMo mUiToOoOoOoOoOoOo.......
Acho q td se define em "AMOR" amor de m?e, amor de filha, amo muito essa "fofinha" e agrade?o a Deus por ter me dado ela... rsr Deus ir? sempre nos aben?oar e juntos seremos + q vencedoras em Cristo! Gl?rias a Ele por toda nossa vida!!!
amo amo amo amo d+ maizinha lindaaaa!
S2 de sua filhota Lu S2
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!