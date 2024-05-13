Mande um recado para a sua m?e Para participar, basta preencher o formul?rio abaixo







Nome: E-mail: Nome de sua m?e: Recado: Foto: **** A foto deve estar em JPG ou GIF ou BMP e ter no m?ximo um 1Mb. O envio das informa?es e da imagem ? de inteira responsabilidade do internauta, assim como o conte?do da mensagem

M?e, vc ? tudo pra mim!!!

por isso te mando esse recado!!!



Te aMo mUiToOoOoOoOoOoOo.......





Acho q td se define em "AMOR" amor de m?e, amor de filha, amo muito essa "fofinha" e agrade?o a Deus por ter me dado ela... rsr Deus ir? sempre nos aben?oar e juntos seremos + q vencedoras em Cristo! Gl?rias a Ele por toda nossa vida!!!



amo amo amo amo d+ maizinha lindaaaa!



S2 de sua filhota Lu S2