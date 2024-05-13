Ovo de P?scoa Uma receita simples, tradiconal que ganha cara nova com confeitos e criatividade

Marinella Souza

*Colabora??o

23/02/2008

Nada tem mais cara de P?scoa do que o ovo de chocolate. Branco, preto, crocante, muitas s?o as op?es para quem quer agradar crian?as e adultos na P?scoa. Muitas e caras.

Mas voc? pode fazer ovos em casa. Se voc? est? pensando naqueles ovos sem gra?a, com um gosto estranho e que demora dias para ficar pronto, pode desfazer os argumentos. Fazer ovo de P?scoa caseiro hoje em dia ? uma tarefa simples e prazerosa.

Graduado em Artes, Rubens Vieira de S? Braga Kayamb? (foto abaixo), est? no ramo dos ovos de chocolates h? dez anos e garante que n?o ? preciso mais fazer esfor?o para confeitar um ovo, tudo depende da criatividade de quem est? produzindo.





"A primeira vez que fiz um ovo, fiquei uma tarde inteira fazendo porque n?o conhecia os segredos do chocolate, mas ? tudo uma quest?o de pr?tica, n?o tem mist?rios" . Os segredos de que ele fala s?o os tipos de ponto que o chocolate deve atingir para fins espec?ficos.

"Se voc? for trabalhar com colher o chocolate tem que estar pastoso. Mas se tiver f?rma e contra-f?rma, ele tem que estar ao fio, ou seja, l?quido. Caso contr?rio n?o d? certo" .

Conhecido esse detalhe, o resto ? criatividade. Kayamb? nos revela que n?o ? preciso usar moldes sofisticados ou f?rmas espec?ficas, a pessoa tem ? que estar disposta a se soltar diante do chocolate.

"Qualquer coisa que voc? fizer, vai dar uma cara diferente para o ovo, ele vai ficar mais colorido e vai agradar em cheio a garotada" , explica.

Segundo Kayamb?, o sucesso de qualquer receita ? sentir prazer no que faz e n?o ter medo de soltar a imagina??o.

"Eu sinto enorme prazer em trabalhar. Trabalho incessantemente e exer?o qualquer fun??o dentro da minha empresa porque temos que ter amor pelo trabalho, s? assim a gente consegue sucesso" .

Para confeiteiros inciantes, o artista aconselha a n?o ter medo do chocolate. " Voc? n?o precisa ser artistas para confeitar um ovo, basta ter vontade e criatividade"

Em 30 segundos

Prova de que n?o tem mist?rio fazer ovos de P?scoa confeitados, ? uma das hist?rias em que o artista materializou o sonho de uma cliente em 30 segundos.

"A senhora me fez uma encomenda para o anivers?rio de 80 anos de seu marido com dois meses de anteced?ncia e eu acabei esquecendo daquilo. No dia marcado ela voltou e eu tive que pensar muito r?pido. Em 30 segundos eu criei exatamente o que ela queria ", relembra.

Fatos como esse n?o s?o incomuns na vida de Rubens Kayamb?. Agitado, o artista- confeiteiro faz mil coisas ao mesmo tempo, as id?ias surgem no estalo e ele sente enorme prazer nessa correria. "Meu dia come?a como uma p?gina em branco,?s vezes, fa?o uma obra-prima, outras vezes n?o. Ningu?m faz obras-primas todos os dias" .

Kayamb? conta que decidiu trabalhar com chocolate quando ainda estava na faculdade a procura de uma oportunidade de trabalho dentro da ?rea. Desanimado com a falta de espa?o no mercado de trabalho, eis que veio a grande id?ia.

Observando a m?e fazer ovos de P?scoa para os netos, viu ali um mercado promissor onde poderia exercer seus dotes art?sticos. "Na faculdade voc? tem contato com diversos materiais, eu sempre gostei muito de mexer com argila e, de certa forma, o chocolate se assemelha a ela porque podemos mold?-lo" , explica.

Na verdade, o chocolate foi escolhido por ser uma mat?ria-prima moderna, f?cil de trabalhar e que atende n?o s? ? vis?o, mas tamb?m ao olfato e ao paladar. "Eu jamais seria como Michelangelo ou tantos outros artistas fant?sticos, ent?o, criei a minha maneira de fazer arte" .

Realmente o que kayamb? faz em sua cozinha s?o obras de arte refinadas, feitas artesanalmente. Al?m de ovos, ele faz lembrancinhas de casamento, batizado e anivers?rio, monta festas tem?ticas e traz para a concretude o sonho do fregu?s.

"O meu objetivo ? atender as necessidades do fregu?s. Crio com base nisso, mas ?s vezes as id?ias surgem independente disso tamb?m. Puxo algo pr?prio de um determinado personagem e crio em cima disso para dar o diferencial no meu produto" , explica.

Exemplo de que Kayamb? ? uma artista que n?o precisa de grandes rituais para criar s?o os ovos que enfeitam essa mat?ria. A id?ia surgiu como num passe de m?gica, foi colocada em pr?tica com habilidade e maestria e o resultado ? esse que voc? pode conferir. E fazer!

A simbologia dos ovos na P?scoa Muitas s?o as explica?es para a origem da tradi??o de se presentear familiares e amigos com ovos de chocolate. Sabe-se, que inicialmente, os presentes pascoais eram ovos de galinha pintados e enfeitados com o objetivo de celebrar a chegada da primavera. Os chocolate s? foi introduzido na tradi??o no s?culo XVII, por iniciativa dos franceses que j? conheciam a iguaria h? dois s?culos.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF