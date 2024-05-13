Que presente vou dar? Com carinho e criatividade fica f?cil comprar um presente

que vai agradar em cheio todas as mam?es

Marinella Souza

*Colabora??o

17/04/2008

"M?e ? tudo igual" . Ser?? Estamos acostumados a ouvir por a? que todas as m?es s?o iguais, o que muda ? o nome e o endere?o, mas... ser? que isso ? mesmo verdade? Sim, elas se igualam no zelo e preocupa??o com seus rebentos, no entanto, em quest?o de estilo, n?o adianta: cada um tem o seu. E cabe ao filho prestar aten??o ao jeitinho da mam?e para saber o que vai ou n?o agrad?-la.

Sabe-se que todos os dias s?o das m?es, mas j? que institu?ram que o segundo domingo do m?s de maio seria o dia para celebrar t?o importante figura. Portanto, n?o tem outra alternativa. Temos que escolher um presente para elas, tarefa nem sempre f?cil. Afinal, se errar na escolha, ? arriscado que ela reclame, sem d?.

Mas ela tem esse direito ou voc? acha que ? f?cil arrumar toda a sua bagun?a, ag?entar seu choro, solucionar seus problemas e ainda preparar aquela comidinha que n?o tem igual todos os dias? Por?m, ? mais prov?vel que ela d? aquele abra?o gostoso, mesmo que o presente n?o tenha a "cara" dela, porque m?e que ? m?e, quer o carinho do filho - mas uma lembran?a sempre cai bem, n?o ??

E se n?o tem como fugir, tem como facilitar a compra do presente e deixar o dia dela ainda mais sensacional. O primeiro passo ? saber que, seja qual for o perfil da mam?e, a ?nica coisa que ela n?o quer ganhar s?o utens?lios para casa. Lou?as, eletrodom?sticos, panos de prato, tudo isso est? fora de cogita??o. Esse tipo de presente ? o que elas costumam chamar de "presente de grego", porque vai servir mais para a fam?lia do que para elas mesmas.

Sendo uma data exclusiva e merecida, vamos admitir, o presente tem que ser especial, algo de uso pr?prio que sirva para o seu deleite. Agora, vem a parte mais dif?cil: definir o estilo da sua genitora. Seria ela esportista? Coruja? Moderna? Zen? Conservadora? Ou um misto de todos esses estilos e mais alguns, dependendo do momento?

Essa ? uma tarefa exclusiva de cada filho (ou filhos) e pode ser mais simples do que se imagina. Para descobrir o perfil da mam?e, ? s? prestar aten??o nela, no que ela gosta de fazer, nas roupas e acess?rios que usa, na maneira de ela reagir aos acontecimentos, enfim, ? s? olhar para ela com mais calma e vai ficar f?cil reconhecer seu estilo e escolher um presente que atenda ao gosto dela.

Trabalhando em uma loja de presentes h? algum tempo, Maria Elisa Jaber tem algumas dicas. "Para aquelas m?es mais modernas, cheias de compromissos, as carteiras, bolsas e bijuterias mais arrojadas s?o sempre um sucesso. Para as mais conservadoras, rel?gios e canecas" , indica. Para as m?es mais carinhosas, estilo "corujas", a mo?a aposta nas estampas das 'matrisokas' (m?ezinha, em russo).

"As matrioskas s?o v?rias bonecas, umas dentro das outras, lembrando mulheres que trazem dentro de si e protegem seus descendentes" , explica. Segundo Maria Elisa, essas estampas est?o presentes em chinelos, fronhas, canecas e porta-retratos que trazem mensagens afetuosas, formas de demonstrar todo o amor que sentimos e emocionar a mam?e.

E por falar em porta-retratos, eles s?o sempre uma boa pedida. Agradam todo o tipo de m?e porque, moderna, zen ou conservadora, todas elas t?m seu lado coruja e adoram exibir as fotos de sua prole pela casa. Se voc? tiver uma foto bem bonita com a sua m?e e j? quiser dar uma porta-retrato com ela junto, ent?o, ? certeiro. Ela vai adorar o mimo! Op?es n?o faltam, existem no mercado os mais variados modelos de porta-retratos e, sem d?vida, um deles vai ser a cara da sua m?e.

Kits com velas perfumadas, incensos, cd's de m?sicas mais calmas, s?o ?timos para aquelas mam?es mais zen, ligadas a assuntos astrol?gicos, natureza e no poder das energias. Para as mais ousadas, espelhos e bijuterias com design mais arrojado, al?m de roupas e acess?rios modernos s?o a solu??o para tocar fundo o cora??o dela.

Seja qual for o estilo da sua m?e ou o tanto que pode gastar com essa lembran?a, o importante ? comprar algo com carinho e n?o encarar isso como uma obriga??o. Colocando essa inten??o no presente, j? ? 90% de garantia de agradar!

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF