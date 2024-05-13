Realiza??o Franquias Apoio

Através de algum tempo, venho planejando e idealizando esta festa, nasceu comigo o sentido de que a beleza desenhada por DEUS está além dos padrões do homem e que de alguma forma é destacada, digo todas, as flores, as aves, os peixes, etc. Quanto a natureza humana e que por ser humana não quer dizer que não seja lícito observá-la, pois a palavra desejo nesta hora não existe! Seria simplesmente ignorar o que DEUS tem a nos presentear com suas bençãos e suas estórias, apresento a vocês o MISS JUIZ DE FORA 2009 - UM NOVO CAMINHO PARA O GLAMOUR.

Leonardo Frederico

Coordenador

Release

O pr?ximo concurso Miss Juiz de Fora ter? as inscri?es abertas a partir do dia 20 de junho de 2008. As interessadas poder?o se cadastrar aqui mesmo, no Portal ACESSA.com. Em grande estilo, as eliminat?rias acontecer?o em setembro e a grande final est? agendada para o espa?o mais nobre da cidade: o Cine-Theatro Central. As candidatas finalistas se hospedar?o no Constantino Hotel, no dia 17 de outubro, v?spera da final?ssima, onde ter?o a oportunidade de se integrar umas com as outras, al?m de receber orienta?es, tirar as ?ltimas medidas e passar por algumas avalia?es.

As candidatas n?o ter?o nenhum custo para vestu?rios e atividades curriculares que envolvem o concurso a n?o ser com a taxa de inscri??o de R$50, que ser? paga somente em setembro, nos ensaios. No s?bado, o dia "D", todas v?o posar para a foto oficial do Miss Juiz de Fora, com as candidatas de vestido, em frente ao Cine-Theatro Central, ?s 12h. O concurso ser? ?s 20h do dia 18 de outubro. Algumas premia?es j? previstas s?o: tratamento corporal e facial, malha??o em academia com personal, curso particular de ingl?s, taxa j? paga para participa??o do Miss Minas Gerais no valor de R$2.700, pr?mio em dinheiro para as 3 primeiras colocadas (R$ 500,00 para a vencedora, R$ 300,00 para segundo lugar e R$ 200,00 para o terceiro).