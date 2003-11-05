Enfeites de Natal
Dicas r?pidas, pr?ticas e baratas para transformar
sua casa na festa de Natal
05/11/2003
Estamos no in?cio de novembro. O Natal se aproxima e, at? agora, o com?rcio de Juiz de Fora ainda n?o se deu conta disto.
Nas vitrines, rariss?mas alus?es ? data, at? mesmo a maior loja de departamentos da cidade ainda n?o se preparou para as comemora?es natalinas.
Descemos a rua Marechal Deodoro, l? (pensamos), com certeza, em algum daqueles camel?s encontrar?amos uma bolinha de natal sequer, mas... nem isto!
Se o com?rcio de Juiz de Fora ainda n?o se preparou para as vendas de Natal, pode ser a oportunidade que voc? estava esperando para aumentar os seus lucros.
Que tal preparar arrajos baratos, pr?ticos e lindos para oferecer a seus amigos por pre?os muito menores do que os encontrados no com?rcio?
Dicas n?o v?o faltar!
Sugest?es para voc? enfeitar sua casa e vender para os amigos
|
Sabe aquela bandeja que voc? tem em casa e costuma usar nos almo?os de
domingo? Pois ?.. ela pode ganhar vida nova se voc? resolver utiliz?-la como
uma base para arranjos de mesa.
Voc? s? vai precisar de algumas velas e bolas de natal (prefira as cores tradicionais como vermelho, verde, prata ou dourado) e um pouco de criatividade para fazer um arranjo bem diferente e vistoso. Para dar o toque final, fitas vermelhas e douradas! Um sucesso!!!
Voc? tamb?m pode fazer belos arranjos enfeitando pequenos potes de cer?micas ou at? mesmo vasos de flores. Flores, ali?s, s?o um dos pontos altos da decora??o. D? prioridade a flores vermelhas e brancas. ? garantia de elogios.
|
Outro enfeite que tem tudo para fazer sucesso e ? muito f?cil e barato ? o
enfeite utilizando copos e ta?as. Voc? pode enfeitar esses materiais
com fitas e
purpurinas. A?, ? s? ench?-los de bolas e dar aquele la?o em volta!
Voc? ainda pode usar as ta?as na mesa da ceia servida, para colocar frutas variadas. Opte por frutas da esta??o e com cores diferentes. A id?ia ? fazer uma ta?a bastante colorida e convidativa para os olhos e para o est?mago.
|
N?o d? para pensar em Natal sem guirlanda n?o ? verdade? Mas nada de pensar
que para ter um enfeite destes voc? precisa sair correndo de loja em loja.
Voc? mesmo pode fazer uma guirlanda utilizando um galho male?vel e depois
enfeitando com fitas e bolas.
Ou ent?o utilizar a op??o que mostramos abaixo, que re?ne v?rios porta-retratos formando uma linda guirlanda. No m?nimo original, n?o ? verdade?
| Presentes... Presentes.. muitos presentes. N?o tem nada com mais cara de
Natal que v?rios presentes de cores e tamanhos variados espalhados pela
casa. As cores do embrulho precisam ser atrativas e aquele la?o de fitas s?
vai ajudar!
Voc? ainda pode utilizar gorros de natal como embalagens para seus presentes. J? imaginou que original? E para dar o la?o que tal um pequeno peda?o daquele seu pisca-pisca que j? n?o funciona mais? Originalidade e luxo s?!
|
Que tal espalhar algumas gosturas pelas casa? Doces e lembrancinhas s?o
muito bem vindos e todos v?o adorar estas surpresas. E n?o ? preciso muito
para deixar a comida com cara de festa, ? s? caprichar no colorido e usar e
abusar das gel?ias que deixam os pratos mais cheios de vida!
Uma certeza de agrado para crian?as e adultos s?o os famosos biscotinhos em formato de figuras natalinas. Eles s?o bem f?ceis de fazer e colocados em uma boa embalagem servem como um delicioso presente
|
Natal ? tempo de luz e nada melhor do que velas para ilustrar esta data.
Voc? pode utilizar velas de v?rios formatos, ? s? privilegiar as cores
tipicas desta ?poca do ano.
E nada de colocar as velas de qualquer jeito em cima da mesa. Fa?a arranjos utilizando folhas e la?os. Valorize o local onde elas ser?o colocadas e tenha sempre em mente o conjunto da sua decora??o.
