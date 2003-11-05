Enfeites de Natal Dicas r?pidas, pr?ticas e baratas para transformar
sua casa na festa de Natal

T?mara Lis
05/11/2003
foto ilustrativa de bolas
Estamos no in?cio de novembro. O Natal se aproxima e, at? agora, o com?rcio de Juiz de Fora ainda n?o se deu conta disto.

Nas vitrines, rariss?mas alus?es ? data, at? mesmo a maior loja de departamentos da cidade ainda n?o se preparou para as comemora?es natalinas.

Descemos a rua Marechal Deodoro, l? (pensamos), com certeza, em algum daqueles camel?s encontrar?amos uma bolinha de natal sequer, mas... nem isto!

Se o com?rcio de Juiz de Fora ainda n?o se preparou para as vendas de Natal, pode ser a oportunidade que voc? estava esperando para aumentar os seus lucros.

Que tal preparar arrajos baratos, pr?ticos e lindos para oferecer a seus amigos por pre?os muito menores do que os encontrados no com?rcio?

Dicas n?o v?o faltar!


Sugest?es para voc? enfeitar sua casa e vender para os amigos
Sabe aquela bandeja que voc? tem em casa e costuma usar nos almo?os de domingo? Pois ?.. ela pode ganhar vida nova se voc? resolver utiliz?-la como uma base para arranjos de mesa.

Voc? s? vai precisar de algumas velas e bolas de natal (prefira as cores tradicionais como vermelho, verde, prata ou dourado) e um pouco de criatividade para fazer um arranjo bem diferente e vistoso. Para dar o toque final, fitas vermelhas e douradas! Um sucesso!!!

Voc? tamb?m pode fazer belos arranjos enfeitando pequenos potes de cer?micas ou at? mesmo vasos de flores. Flores, ali?s, s?o um dos pontos altos da decora??o. D? prioridade a flores vermelhas e brancas. ? garantia de elogios.

Outro enfeite que tem tudo para fazer sucesso e ? muito f?cil e barato ? o enfeite utilizando copos e ta?as. Voc? pode enfeitar esses materiais com fitas e purpurinas. A?, ? s? ench?-los de bolas e dar aquele la?o em volta!

Voc? ainda pode usar as ta?as na mesa da ceia servida, para colocar frutas variadas. Opte por frutas da esta??o e com cores diferentes. A id?ia ? fazer uma ta?a bastante colorida e convidativa para os olhos e para o est?mago.

N?o d? para pensar em Natal sem guirlanda n?o ? verdade? Mas nada de pensar que para ter um enfeite destes voc? precisa sair correndo de loja em loja. Voc? mesmo pode fazer uma guirlanda utilizando um galho male?vel e depois enfeitando com fitas e bolas.

Ou ent?o utilizar a op??o que mostramos abaixo, que re?ne v?rios porta-retratos formando uma linda guirlanda. No m?nimo original, n?o ? verdade?

Presentes... Presentes.. muitos presentes. N?o tem nada com mais cara de Natal que v?rios presentes de cores e tamanhos variados espalhados pela casa. As cores do embrulho precisam ser atrativas e aquele la?o de fitas s? vai ajudar!

Voc? ainda pode utilizar gorros de natal como embalagens para seus presentes. J? imaginou que original? E para dar o la?o que tal um pequeno peda?o daquele seu pisca-pisca que j? n?o funciona mais? Originalidade e luxo s?!

Que tal espalhar algumas gosturas pelas casa? Doces e lembrancinhas s?o muito bem vindos e todos v?o adorar estas surpresas. E n?o ? preciso muito para deixar a comida com cara de festa, ? s? caprichar no colorido e usar e abusar das gel?ias que deixam os pratos mais cheios de vida!

Uma certeza de agrado para crian?as e adultos s?o os famosos biscotinhos em formato de figuras natalinas. Eles s?o bem f?ceis de fazer e colocados em uma boa embalagem servem como um delicioso presente

Natal ? tempo de luz e nada melhor do que velas para ilustrar esta data. Voc? pode utilizar velas de v?rios formatos, ? s? privilegiar as cores tipicas desta ?poca do ano.

E nada de colocar as velas de qualquer jeito em cima da mesa. Fa?a arranjos utilizando folhas e la?os. Valorize o local onde elas ser?o colocadas e tenha sempre em mente o conjunto da sua decora??o.


