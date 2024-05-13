Tatuagem ? tabu? Mesmo com populariza??o, preconceito ainda est? presente na sociedade

Patr?cia Rossini
*Colabora??o
20/01/2009
ilustra??o: Cledson Lopes
Apesar da populariza??o da tatuagem em todos os segmentos da sociedade, que aconteceu, segundo profissionais, devido ? m?dia, o preconceito ainda persiste na sociedade e imp?e barreiras aos tatuados. No mercado de trabalho, alguns segmentos mais conservadores, como o de atendimento ao p?blico e de servi?os, a apar?ncia ? um fator que pode ser determinante para a contrata??o. Esse fato imp?e restri?es ?s pessoas que fogem aos perfis pr?-estabelecidos.

*Patr?cia Rossini ? estudante de Comunica??o Social na UFJF


