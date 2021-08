7 super tendências da moda verão 2022

Vamos falar sobre as cores neon, estampas florais, listras, conjuntos, combinação das cores e camisões

por Lidiane Stambassi - 24/08/2021 08:14

Vem chegando o verão e neste vídeo vou te apresentar 7 tendências que não podem deixar de fazer parte do seus looks. Vamos falar sobre as cores neon, estampas florais, listras, conjuntos, combinação das cores, camisões, calça mom, calça wide, cor lilás e tons pastel e nude.