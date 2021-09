Como combinar estampas: 5 dicas para fazer mix de estampas com estilo

Escolhas estampas com tamanho e proporções que vão dar equilíbrio ao seu look

por Lidiane Stambassi - 18/09/2021 08:06

Combine estampas sem medo de errar com essas 5 dicas: repita a mesma cor nas duas estampas. Combine as estampas clássicas: xadrez, listras, poá e floral. Use listras com menor contraste. Combine cores com contraste diferentes fazendo uso da técnica positivo e negativo. Escolhas estampas com tamanho e proporções que vão dar equilíbrio ao seu look.