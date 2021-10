Primavera Verão 2022: cores, modelos e texturas

por Lidiane Stambassi - 02/10/2021 07:26

A primavera chegou e, com ela, o clima mais ameno e leve que antecede os dias de verão. Mas, não é só o clima e a paisagem que começam a mudar, as tendências saem das tradicionais semanas da moda para ganhar as composições, os looks, as ruas. Neste vídeo apresento algumas peças da minha coleção que são tendências para primavera verão 2022. Vou formar alguns looks destacando as cores, modelos e texturas.