Reveillon 2022: Qual cor usar no Ano Novo?

por Lidiane Stambassi - 28/12/2021

Fim de ano é sempre aquela melancolia, um ano que termina, mais um que começa, cheio de sonhos, promessas e aquela expectativa de que tudo será diferente e maravilhoso. Mas é nessa época do ano que também rola aquela dúvida: Qual a roupa ideal para passar o final de ano? Neste vídeo te dou dicas de sete cores combinando com sua cartela que você pode usar para começar o ano com elegância e estilo. Vamos falar sobre o branco, off-white, amarelo, dourado , prata, vermelho e a cor da nova estação: lavanda.