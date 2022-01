Calça Skinny: Dicas para cada tipo de corpo

por Lidiane Stambassi - 04/01/2022

A calça skinny não está fora de moda, está peça de roupa esta sempre em evidência e faz parte do guarda roupa da maioria das mulheres. Hoje vou dar dicas de como usa-la com segurança e estilo combinando com seu tipo de corpo: mulheres do tipo morfológico triangular, mulheres do tipo triangulo invertido.