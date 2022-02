Tendência Outono Inverno 2022

por Lidiane Stambassi - 17/02/2022

As tendências de outono inverno 2022 vem com muita criatividade e personalidade, trazendo harmonias diferentes, cores e também equilíbrio. Falaremos sobre as cores verde lima, laranja, fúcsia, azul turquesa, amarelo neon, vinho e berinjela.