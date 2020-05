Rotina das mães em home office





Bárbara Fonseca 16/05/2020

Quando todos dormem o silêncio se instala. A casa está tranquila e o convite para um banho relaxante parece tentador. É neste instante que a mãe em isolamento social vai trabalhar. O home office acontece no momento em que todos descansam, menos ela.



Produtividade no trabalho é uma preocupação constante, estão todos com a corda no pescoço, afinal. Então, ela afasta as angústias e as dores que acumulou no dia, finge que não está vendo a louça do jantar na pia e abre o navegador, a planilha, a lista de compras.



Mais um dia cheio de trabalho doméstico, número de mortes por coronavírus aumentando, instabilidade política no país e notícia de ensino remoto. As perspectivas não parecem muito boas.



Esquece! Melhor focar na planilha.



E nada de passar café a essa hora da noite, pode atrapalhar o sono. Outra coisa, rede social de jeito nenhum. Um monte de gente falando de produtividade e tal, sem falar naquela menina que tem uma filha, duas funcionárias e posta coisas sobre autocuidado, como é mesmo o @ dela? Volta! Volta! Termina logo esse relatório que daqui a pouco é hora de dar mamadeira!



Assim caminha a humanidade assolada por um vírus invisível, obrigando os seres humanos a reordenar as coisas. O relógio tique-taca, os olhos coçam, o relatório avança e bem. Uma mãe não tem escolha, ela faz e acontece, conclui.

E o almoço amanhã? Tô quase terminando aqui, só mais meia hora. Já já deixo uma carne descongelando pra amanhã, enquanto guardo as vasilhas posso tentar tomar um chá antes de dormir...



Ops!



O bebê acordou. Será que vai dormir novamente?



Algumas horas depois, avança a madrugada e a mãe deixa pesar a cabeça no travesseiro. Ela pensa em tudo o que está acontecendo com o mundo e com as pessoas, fecha os olhos e agradece por estarem a salvo, até amanhã.

Bárbara Fonseca é mãe do Vitor, de um ano. É jornalista inquieta e questionadora, que publica seus pensamentos em blogs e redes sociais, enquanto divide o tempo entre a maternidade e uma nova graduação em Nutrição. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

