Tempo de renovação

por Bárbara Fonseca - 22/12/2020 08:23

Ano novo, vida nova! Será?



Tudo que a gente quer para o ano novo é voltar à rotina, com vacina, segurança e tranquilidade, não é mesmo? Há aqueles que se adaptaram bem ao esquema do distanciamento social, mas a grande maioria admite que não é a mesma coisa. Durante esse ano de 2020 nós mamães pudemos mais uma vez afirmar a importância da escola e do trabalho de professoras e pedagogas na vida de nossas famílias.



As dúvidas sobre uma possível retomada são muitas. Caso as escolas não retornem com as atividades presenciais, ainda assim será necessário pensar em alternativas pois com a retomada das atividades econômicas as mães ou outros responsáveis estão ficando sem opções para realizar o cuidado diário com as crianças.

Pensando nisso e também em trazer informações seguras e não alarmantes, gostaria de compartilhar com vocês uma publicação fresquinha do programa “Papo de mãe”, tradicional site e programa voltado para o público materno. No texto, Damaris Gomes Maranhão reflete sobre as adequações necessárias para a recepção dos alunos, principalmente na educação infantil. Damaris é enfermeira especialista em Saúde Pública pela UNIFESP/USP, doutora em Ciências da Saúde pela UNIFESP e professora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, além de escrever para o site do Papo de Mãe, que acompanho de perto.

Por fim, encerrando o ciclo de 2020, agradeço a leitura de todos os que visitaram esta coluna. Agradeço a oportunidade ofertada pelo portal Acessa.com. Através dela me recontei comigo mesma, tive a oportunidade de conversar e encontrar outras como eu. Por essa troca, gratidão eterna.

Que 2021 seja de superação e saúde para todos nós.

Segue aqui o link para a leitura do texto completo: https://papodemae.uol.com.br/2020/12/14/retorno-as-escolas-em-2021na-educacao-infantil-o-que-esperar/