Acredite na comida de verdade

por Bárbara Fonseca - 24/03/2021 09:55

Dificuldade com as frutas, os legumes? Não sabe como apresentar a verdura? Mamãe, deixa eu te falar: seja você mesma! Faça do seu jeitinho, da maneira que você faz para você. Não tem comida boa, ou ruim, temperinho de vó é bom porque é de vez em quando, sabe.



Muitas vezes ficamos sem opções para oferecer ao bebê que já come e está desinteressado pelas refeições, mas olha, ele precisa se acostumar. É nesse momento que a gente se vê num beco sem saída e acaba oferecendo um biscoito, uma bebida adoçada e... Pronto! Foi-se o paladar da criança!



Agora ela só que suco e recusa água. Não come mais os legumes refogados, somente a batata frita.

A palavra de conforto para você é: persista. Mantenha as preparações saudáveis, alimentos do dia a dia não incluem frituras, biscoitos, salgadinhos nem bebidas industrializadas e ponto final. Saiba que por mais que você seja criticada e olhada com espanto quando informa que seu filho não bebe suco de uva (nem integral), você está oferecendo o melhor. Ele não vai sofrer, pois sequer conhece esse produto.

Algumas mães oferecem refrigerantes, outras só conseguem proporcionar refeições preparadas em restaurante. Não cabe julgar. Providenciar e cuidar da alimentação de outra pessoa é uma tarefa árdua e cansativa, que consome tempo e requer conhecimento. Muitas mães não tem nada disso, ou sequer uma rede de apoio adequada. Mas se você tem a informação, precisa tomar a decisão.

Eu estou aqui pra te apoiar. Siga firme. Não solte a mão do seu filho em troca de olhares que sempre serão de crítica, não importa o que você faça. Vamos juntas!