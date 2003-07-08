Eleg?ncia no Inverno

Confira os acess?rios que v?o fazer toda a diferen?a nesta esta??o

T?mara Lis

08/07/03

Muita gente defende que o inverno ? a esta??o mais elegante do ano. E vamos combinar: eles t?m raz?es de sobra para pensar assim. Afinal de contas no inverno estamos mais ?vestidos? e as inevit?veis gordurinhas a mais, depila??o e unhas j? na hora de refazer, e tantos outros ?reparos? ficam muito bem escondidos por baixo de casacos, cal?as compridas, botas, boinas e cachec?is.

Mas que ningu?m fique pensando que o inverno ? ?poca de desleixo! Muito pelo contr?rio. ? nesta ?poca do ano que podemos usar sem medo aquele casaco de pele lind?ssimo que, no nosso pa?s tropical, passa a maior parte do ano escondido dentro do guarda-roupa.

Ah! Os acess?rios...

Quem ? que n?o se encanta com os cachec?is e echarpes multicores que deixam qualquer mulher mais feminina e os homens com um ar elegante que nem de longe lembra os tempos da camiseta e bermuda?

As echarpes s?o feitas, geralmente, com um tecido mais leve e cortada de forma retangular. J? o cachecol ? geralmente feito de tecidos pesados como l?s e tric?s.

A versatilidade ? um grande trunfo destas pe?as. Tanto a echarpe quanto o cachecol podem ser usados enrolados ao pesco?o, amarrados com meio n? de gravata, soltos e jogados sobre o pesco?o ou ombros. Eles podem ser usados tanto de dia como de noite. E dar?o certamente um toque de charme a sua produ??o.

De cabe?a quente!

As boinas j? s?o sucesso nas lojas de. E n?o importa o material de que s?o feitas, podem ser de couro, l? ou pano. O importante ? ter estilo e saber combinar a boina com a cor do sapato ou da bolsa. As vendedoras das lojas da cidade s?o un?nimes em afirmar: a moda das boinas j? pegou!

E a moda ? bem democr?tica. Nas lojas de Juiz de Fora ? poss?vel encontrar as boinas com pre?os que variam de R$25 a R$10. E no camel?, se voc? souber pechinchar, pode sair com a boina e ainda levar uma luva de brinde!

Luvas: sempre d?o o que falar!



Na calada da noite!

O dia todo faz frio mas como estamos correndo de um lado para o outro nem d? tempo de sentir o rigor da esta??o. Mas quando chega a noite.... se voc? n?o estiver bem preparada pode entrar em uma fria.

E nesta hora que entram as mantas e pantufas. E ao contr?rio do que muita gente pensa, pantufas n?o s?o s? aquelas de bichinhos de desenhos animados ou de clubes de futebol. Tamb?m ? poss?vel encontrar pantufas chiques e discretas, afinal de contas n?o ? em toda companhia que voc? vai querer desfilar com um drag?o ou cachorro nos p?s.

Agora ? s? aproveitar nossas dicas e sair por a? aquecendo cora?es neste inverno!