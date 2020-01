Sábado, 25 de janeiro de 2020, atualizada às 11h16

Conheça as tendências de acessórios para curtir o pré-carnaval de Juiz de Fora



Angeliza Lopes

Repórter



Está aberta a temporada dos looks para curtir com muito brilho e criatividade os blocos pré-carnavalescos em Juiz de Fora. A programação do Carnaval 2020 na cidade - entre 7 e 25 de fevereiro, ainda será divulgada até o final deste mês, mas mesmo antes de saberem quais dias vão bombar, os foliões já se preparam para festa, movimentando o mercado de acessórios e roupas.



A ideia de criar peças para brincar nos bloquinhos era um hobby da estudante de Engenharia Civil, Carolina Leles, de 26 anos. Com a fama de suas produções entre as amigas, decidiu produzir para vender no ano passado com apoio da estudante de psicologia, Tatiana Dias, de 24 anos, que também gosta de trabalhos manuais e resolveu apoiá-la neste desafio. "Eu já fazia tiaras pra mim e pras minhas amigas no carnaval, mas sempre como hobby. Ano passado elas começaram a me incentivar a vender as minhas criações e resolvi tentar", conta a idealizadora da marca Dias de Glitter.



A sala da casa de Carolina se transformou em um ateliê, local também usado como espaço para receber suas clientes que acabam conhecendo todo o processo criativo das peças, que são feitas de forma artesanal. A divulgação é feita através de sua página no Instagram, da mesma forma que a LJ Lingerie. A proprietária da marca Lorena Silveira Jorge também investiu neste ano nas criações carnavalescas, todas feitas de forma manual.



A Lorena destaca que 2020 será regido pelo Sol e sua coleção se inspirou nesta energia. "As peças tem muita luz, brilho, tudo a ver com a pegada do carnaval! Nossa dica para não errar é se vestir de você mesma. O Sol na astrologia representa a nossa essência, então ouse, brinque com as cores, abuse do seu lado autêntico".



As marcas têm investido na confecção de tiaras, bodies, tops e saias de fita. Além desses itens, para a idealizadora da Dias de Glitter as ombreiras estão em alta e conseguem transformar qualquer look em fantasia carnavalesca. As referências são muito diversas para Carolina, que se inspira nas tendências divulgadas nas redes sociais, em alguns memes que fazem sucesso, os búzios na composição e músicas que estão bombando no verão.



Além disso, a cor mais buscadas seguiram o ritmo lançado pelo mundo da moda para o Verão 2020, que é o coral. "Os tons candy estão muito em alta, portanto o coral e o rosa claro são bastante pedidos! Outras cores são o laranja e o azul, que sempre estão presentes nas tiaras por aí", acrescenta a empreendedora.



Outro detalhe que não pode faltar nenhum ano são as purpurinas. "O glitter se transforma no item principal de beleza de quem não abre mão de uma maquiagem cheia de brilho, juntamente com o delineado colorido. Já as purpurinas biodegradáveis estão cada vez mais em alta, já que além de incorporar à fantasia, não polui o meio ambiente", reforça Lorena Jorge.

