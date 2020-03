Terça-feira, 3 de março de 2020, atualizada às 13h40



Senac promove Semana da Mulher com palestras e serviços gratuitos



Da redação



O Senac preparou uma semana especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher - 8 de Março. Entre os dias 9 e 13 ocorre o evento com o tema “Transformando o ser com seu fazer”. São atividades gratuitas e variadas, que ocorrem na unidade da Avenida Barão do Rio Branco, 3.330 – Centro.

Nos últimos anos, os temas da Semana da Mulher foram focados em: economia sustentável; empreendedorismo feminino; mulheres em destaque no estado; pluralidade da mulher; consumo colaborativo; economia compartilhada e a mulher e seus múltiplos movimentos, papéis e funções.

Programação

09/03 às 19h

Palestra: A procura da felicidade: mulher e trabalho

10/03 das 14h30 às 17h30

Palestra sobre primeiros socorros

11/03 das 9h às 18h

Tenda na porta do Senac, oferecendo cortes de cabelo, hidratação facial e Quick Massagem

13/03 das 13h30 às 15h30

Palestra: Mulheres em movimento



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.