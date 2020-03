Sexta-feira, 6 de março de 2020, atualizada às 16h27

Movimentos se reúnem para ato político e festival pelo Dia Internacional da Mulher



Angeliza Lopes

Repórter



Movimentos sociais e feministas de Juiz de Fora organizam para este sábado, 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8, um ato político pela vida das mulheres na região Central da cidade. Os participantes vão se concentrar às 9h, em frente a Câmara Municipal, para sair em marcha pelo Calçadão da Rua Halfeld até a Praça da Estação, onde ocorrerá o Festival Marielle Franco - vereadora do Rio de Janeiro assassinada aos 38 anos em uma emboscada no centro da capital fluminense no dia 14 de março de 2018.



Durante o Festival, haverá programação artística e cultural de mulheres juiz-foranas, além da Feirinha de Economia Solidária e venda de comidas e bebidas. Estão confirmadas as seguintes atrações: MC Xuxu, Las Manas, Deborah Lisboa (Amplitud), Maracatu Estrela na Mata, Bia Nascimento e Juliana Stanzani, Performance com Bianca, Ingoma, Anna Costa e Batuquedelas.



Uma das integrantes do Coletivo Maria Maria Laiz Perrut explica que a data é momento de discutir sobre todas as pautas em prol de uma vida com melhor qualidade para as mulheres. "Vamos levantar as bandeiras de violência contra mulher, feminicídio, melhores condições de trabalho. Mais que isso, não podemos deixar de falar sobre nossa democracia que está sendo ameaçada pelo próprio presidente e pessoas ligadas a ele", diz a integrante, lembrando episódio em que o atual presidente Bolsonaro teria convocado atos com possível objetivo de ameaçar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).



O evento é aberto ao público e vai acontecer até às 17h.

