Movimentos fazem ato em Juiz de Fora pelo Dia Internacional da Mulher

7/03/2020

Movimentos sociais e feministas de Juiz de Fora estão reunidos no Parque Halfeld neste sábado, 7 de março, em ato pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8. Segundo a representante do Fórum 8M Juiz de Fora, Lucimara Reis, essa é uma data política, não é para receber bombons e flores, não que a gente não goste de ganhar, mas o objetivo desse dia é lembrar que vivemos em uma sociedade desigual em relação à questão de gênero. As mulheres no Brasil ganham cerca de 20% a menos do que os homens, além disso, elas são responsáveis pelo trabalho doméstico e da jornada formal", pontua.



Conforme a integrante do Coletivo Maria Maria, Laiz Perrut, esse ano o tema da campanha é "Pela vida das mulheres", para dizer que não aceitamos nenhuma retirada de direitos. Queremos viver com dignidade, respeito e igualdade".

Às 12h, os participantes vão descer em direção à Praça da Estação, onde ocorre o Festival Marielle Franco - vereadora do Rio de Janeiro assassinada aos 38 anos em uma emboscada no centro da capital fluminense no dia 14 de março de 2018.

