Casa da Mulher retoma atendimentos

A Casa da Mulher retomou oa atendimentos nesta terça-feira, 2 de junho, exclusivamente pelo telefone (32) 3690-7292, das 8h às 12h e das 13h às 17h. As diretrizes foram estabelecidas com a equipe da Casa e visa garantir as necessidades das mulheres vítimas de violência doméstica, adotando medidas de prevenção e resguardando a saúde das atendidas e da própria equipe em função da pandemia de coronavírus.

A partir da próxima segunda-feira, 8, a Casa retomará o atendimento presencial. O trabalho jurídico, inclusive com emissão de medidas protetivas, será realizado às segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h. Também nestes dias, porém das 13h às 17h, haverá a atenção psicológica.

Durante todos os dias da semana, a Casa manterá o atendimento por telefone, além de realizar agendamentos para as terças e quintas feiras. As mulheres que precisarem se dirigir ao local terão que utilizar máscara, além de adotar medidas de distanciamento social, dentro das necessidades de combate ao coronavírus (covid-19). “Estamos retomando os atendimentos de forma gradual, e vamos monitorar semanalmente o cenário da pandemia na cidade, de forma a garantir, sempre, o melhor atendimento, conforme as circunstâncias de saúde”, explicou a coordenadora da Casa da Mulher, Maria Luzia Moraes. O endereço é Rua Uruguaiana, 94, Bairro Jardim Glória.

