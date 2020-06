Juiz-forana abraça campanha contra pandemia e leva título de Miss Minas Gerais Internet

Terça-feira, 9 de junho de 2020, atualizada às 16h40

A juiz-forana Cíntia Corrêa Botelho, de 24 anos, levou o título de Miss Minas Gerais Internet 2020. Formada em Serviço Social, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), a vencedora ainda é modelo e aluna de teatro do programa Gente em Primeiro Lugar, da Funalfa. Com as restrições causadas pela pandemia do coronavírus, todo o concurso ocorreu com votação pela página oficial do concurso no Instagram.

As passarelas virtuais tiveram participação de mais de 200 candidatas, entre 13 e 35 anos, que abraçaram o tema 'Beleza com Saúde' ao postarem fotos usando máscaras e segurando placas com hashtag #fiqueemcasa. A intenção era conscientizar à população sobre a importância do uso do equipamento de proteção individual (EPI) e cumprimento do isolamento social para conter a disseminação do covid-19.



Organizado por Kleber Figueiredo, as etapas do concurso de beleza foram compostas por votação através de curtidas pelo público, análise de vídeos, talentos e articulação, considerando como a candidata enxergava a situação da pandemia e o que o concurso representava para ela. Além do título de Miss Minas Gerais, o concurso ainda coroou Thainá Assis, 17 anos, moradora de Itabira, na categoria Miss Teen Minas Gerais Internet 2020.



A vencedora na categoria geral levou prêmio de R$ 1 mil. "Eu decidi usar parte do prêmio para comprar mantimentos para instituições de caridade em Juiz de Fora e estou arrecadando mais mantimentos. Só entrar em contato comigo pelo meu perfil no Instagram para doar!", contou a miss. No dia 21 de junho, domingo, ela realizará uma live pelo perfil @cintia.botelho para falar sobre a sua experiência e dar continuidade à campanha de doação de alimentos não perecíveis



Cíntia ainda celebra o título. "Achei gratificante participar desse concurso, pois os principais objetivos eram contribuir para solidariedade, empoderamento e conscientização em relação à pandemia. Por isso, pretendo valorizar o título que estou carregando, pensando nessas ações e defendendo a ideia que somente juntos, pensando no próximo, que vamos enfrentar esse momento. Agradeço imensamente todos que me apoiaram!".



Agora, a modelo e assistente social se prepara para nova etapa, já que foi chamada para participar do Miss Brasil Internet 2020 'Beleza com Saúde'.



Concurso na lista de Recordes



Devido ao número de candidatas inscritas, o Miss Minas Gerais Internet entrou na lista dos recordes da Rank Brasil-Recordes Brasileiros. A categoria vencedora é a de 'concurso de beleza online com maior número de participantes realizado durante a quarentena'.

