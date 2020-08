Sexta-feira, 7 de agosto de 2020, atualizada às 18h10

Mulheres na quarentena: como lidar com a rotina em família durante o isolamento social



Da redação



A psicoterapeuta, especialista em sexualidade feminina, Jussara Hadadd e a jornalista Bárbara Fonseca, colunistas do Portal ACESSA.com, realizaram uma transmissão ao vivo (live) sobre Mulheres na Quarentena. O bate-papo descontraído entre as profissionais trouxe luz aos assuntos do cotidiano durante o isolamento social, causado pela pandemia do novo coronavírus. Elas falaram sobre relacionamentos, família e trabalho neste período em que todos tiveram que ficar em casa. Confira:







