Segunda-feira, 9 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Paraibuna oferece curso gratuito de empilhadeira para mulheres



Da redação



A Paraibuna Embalagens oferece curso gratuito de empilhadeira, exclusivo para mulheres.

Para se inscrever, a interessada deve morar em Juiz de Fora, ter o ensino médio completo, possuir CNH - categoria B, preencher a ficha de inscrição na portaria da empresa, em Juiz de Fora e ter disponibilidade aos sábados. Ela deve levar no ato da inscrição, cópia da CNH, do comprovante de residência e de escolaridade.

As inscrições vão até o dia 27 de novembro, depois disto a empresa vai fazer a triagem e entrar em contato com as selecionadas. O curso vai ser custeado, integralmente, pela Paraibuna Embalagens.

Essa qualificação terá carga horária de 30 horas e vai preparar as mulheres para a condução de empilhadeira de forma correta e segura com conteúdo teórico e prático, dando à aluna noções gerais e especificas para que possa se tornar uma profissional nessa função. “Temos nas nossas duas unidades várias mulheres desempenhando essa função. Nosso objetivo com esse curso é capacitar as mulheres para todo o mercado de trabalho e não somente para que possam vir a atuar na empresa quando surgir vagas. Queremos contribuir para que elas tenham uma formação e possam usufruir dela da melhor forma possível. Claro que, após a conclusão, surgindo vagas na Paraibuna Embalagens nessa área, elas vão participar do processo de seleção”, afirma Rita Rievert, Gestora do Setor de Gestão de Pessoas, da Paraibuna Embalagens

Serviço

Curso de empilhadeira gratuito, exclusivo para Mulheres

Inscrições: até 27 de novembro, na Paraibuna Embalagens, em Juiz de Fora. Av. Antônio Simão Firjam, 1205 - Distrito Industrial, Juiz de Fora

Requisitos: sexo feminino; morar em Juiz de Fora; ensino médio completo; CNH - categoria B; disponibilidade aos sábados.



