Quinta-feira, 26 de novembro de 2020, atualizada às 8h20

Casa da Mulher funcionará em novo endereço

Da redação



A Casa da Mulher Maria da Conceição Lammoglia Jabour - Centro de Referência vinculado à Secretaria de Governo (SG) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terá novo endereço a partir da terça-feira, 1º de dezembro.

A unidade passará a atender na Rua Fonseca Hermes nº 143, Centro. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), parceira entre a PJF e o Estado de Minas Gerais, também será sediada no novo endereço. Com a mudança, as mulheres que precisarem de atendimentos até segunda-feira, 30, excepcionalmente, devem se encaminhar à Delegacia de Polícia Civil, em Santa Terezinha, ou Posto Policial mais próximo da residência.



