Sebrae Minas promove Semana da Mulher com palestras gratuitas

da Redação - 24/02/2021 09:13

O Sebrae Minas preparou uma programação especial em comemoração ao Mês da Mulher, em 2021. As atividades ocorrem de 8 a 12 de março e são on-line e gratuitas. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla e as vagas são limitadas.

Empreendedorismo feminino no Brasil



Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2019, o número de mulheres empreendedoras no Brasil era de 26 milhões naquele ano, muito próximo dos 29 milhões de homens. Em Juiz de Fora, dos 38.685 MEIs formalizados até fevereiro 2021, 18.602 são mulheres e 20.083 são homens. Já em estágio estabelecido, os empreendedores somavam maior número: eles eram 18,4%, enquanto as empreendedoras alcançavam 13,9%.

Programação

08/03

10h às 11h30: Como me tornar Microempreendedora Individual

16h às 18h: Imagem e conteúdo digital (com a palestrante Cris Lucena, especialista em imagem pessoal e profissional)



09/03

13h30 às 15h30: Como me tornar Microempreendedora Individual

16h às 17h: DELAS – aceleração de negócios liderados por mulheres

19h às 21h: Propósito – a energia que move



10/03

16h às 17h30: Como usar o Instagram aliado ao seu negócio

19h às 21h: Finanças pessoais – bolsa de mulher



11/03

13h30 às 15h: Acesso a crédito – esse crédito é meu

18h às 20h: LinkedIn para empreendedoras



12/03

15h às 16h30: Mindfulness para empreendedoras