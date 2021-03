Mulheres em espaços de liderança

por Jorge Júnior - 05/03/2021 08:29

Confira o bate-papo da advogada e colunista Paula Assumpção e o jornalista Jorge Júnior.

Segundo matéria do O Globo, "a fatia de mulheres em cargos de liderança no país caiu. Apesar de mais anos de estudo e frequentarem mais a escola, elas ocupavam 37,4% dos cargos gerenciais e recebiam apenas 77,7% do rendimento dos homens em 2019, segundo a pesquisa “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, divulgada hoje pelo IBGE.



Na última edição da pesquisa, publicada em 2018 com dados de 2016, elas ocupavam 39,1% desses postos de trabalho, enquanto os homens preenchiam 60,9% das vagas. O rendimento se manteve praticamente inalterado no período. Naquele ano, elas ganhavam 77,5% do salário dos homens".