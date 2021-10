Sua imagem: 4 sinais de que você não esta levando ela a sério

Você não escolhe suas peças com carinho e objetivo?

da Redação - 09/10/2021 06:28

Você leva sua imagem a sério? Saber como anda sua imagem é ter autoconhecimento e amor próprio. Muitas mulheres tem dificuldade de perceber e de mudar isso. Por isso, nesse vídeo destaco os quatro sinais que vão te mostrar que você precisa levar sua imagem mais a sério: 1 - Você não escolhe suas peças com carinho e objetivo. 2 - Não ter auto cuidado com as unhas, cabelos, maquiagem e roupas. 3 - Deixa de reforçar seus estilo usando seus acessórios. 4 - Não compra suas roupas de forma correta.