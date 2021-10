Ponto de cor: como usar nos seus looks

O ponto de cor permite fazer com que o look monocromático

por Jorge Júnior - 23/10/2021 09:29

O ponto de cor é o grande diferencial no visual, ele atua como destaque e, por isso, chama toda a atenção para si. Ele pode ser apenas um ponto de cor no acessório, no calçado, e ainda numa peça inteira como num vestido, uma blusa, uma jaqueta e até mesmo num simples brinco ou colar. O ponto de cor permite fazer com que o look monocromático tenha maior elegância, proporcionando nova vida às cores neutras, e auxilia na criação de looks mais criativos e diferentes todos os dias.