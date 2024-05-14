Decora??o ? o terceiro elemento mais caro no casamento Escolher a flor certa garante a beleza da festa. Existem op?es que fogem do tradicional e ainda saem mais em conta para os noivos

*Colabora??o: Marinella Souza

Designer: Laura Martins Ferreira

Editora: Ludmila Gusman

19/05/2008

A turism?loga Ana Reis trabalha no ramo de festas h? algum tempo e garante que tem como fazer uma bonita ornamenta??o sem gastar muito. "A decora??o da igreja e da festa ? a terceira colocada na lista dos mais caros na organiza??o do casamento, antes v?m o buffet e o cerimonial, incluindo os Dj's e toda a estrutura da festa. Mas existem flores que ficam lindas e s?o mais baratas" , diz.

Ana est? falando de rosas e flores do campo que, nas cores certas, comp?em a decora??o de forma harmoniosa. As flores ditas nobres como o l?rio, o copo-de-leite e a g?rbera s?o as preferidas da maioria das noivas, mas s?o bem mais caras. Essas flores d?o um toque mais tradicional ao casamento e podem ser usada em diversas cores.

De tempos em tempos surge uma nova tend?ncia em ornamenta??o. Segundo Ana, essa tend?ncia permanece por mais ou menos dois anos, at? surgir uma novidade, mas n?o h? uma regra r?gida quanto a isso.

Atualmente, o que est? em alta s?o as flores em tons past?is, mas a empresa na qual trabalha j? realizou um casamento todo rosa porque era esse o sonho da noiva. "O que manda mesmo ? a vontade da noiva, n?s mostramos as op?es, mas ? ela quem decide" .

A turism?loga comenta que, normalmente, elas chegam ? empresa com uma id?ia e depois de verem as possibilidades acabam mudando de id?ia. "? muito raro elas manterem a id?ia original depois que v?em todas as op?es que temos, porque elas n?o conhecem essas op?es e acabam se encantando com o que v?em" , diz. As alternativas s?o in?meras, e Ana acredita que deve seguir o estilo dos noivos ou o sonho da noiva.

Ana conta que, normalmente, as noivas optam pelo copo-de-leite porque ? a mais comum nessa ?poca do ano. A rosa e o l?rio tamb?m s?o fortes entre as mo?as casadoiras, o que ? muito bom, porque essas flores existem em cores diversas e permitem muitas alternativas.

A ?nica orienta??o que ela d? ? para que as noivas n?o fa?am a decora??o em uma cor s?. "Isso n?o fica legal. O ideal ? que se use tom sobre tom ou ent?o cores que contrastem entre si porque o efeito visual ? melhor e at? as fotos ficam mais bonitas" , explica.

Quando a noiva est? em d?vida, a primeira sugest?o ? mesmo o tradicional, depois ? que se fazem as adapta?es de acordo com o or?amento.

Outra dica para reduzir o or?amento ? usar o mesmo tipo de ornamenta??o na igreja e na festa porque, normalmente, as floriculturas fazem pre?os mais baratos nessas condi?es. Um alerta que Ana faz ? para a decora??o das igrejas. "Talvez por ordem do bispo ou por algum outro motivo, as igrejas de Juiz de Fora n?o deixam que se fa?a uma decora??o em todos os bancos. Somente o altar, o centro e a entrada ? que s?o decorados" .

* Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social da UFJF