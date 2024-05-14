Noivas fazem making of antes do casamento H? cerca de cinco anos a novidade virou mania no mundo das
noivas e, agora, ? introduzido no dos noivos

21/05/2008
H? cinco anos uma novidade foi introduzida no universo dos casamentos: o making of. Ele virou mania entre as noivas. Trata-se de um servi?o de filmagem e de fotografia da prepara??o para o dia D.

Segundo o fot?grafo J?nior de Faria, muitas noivas preferem fazer o making of em um dia diferente do casamento, ou seja, em uma data marcada ? feito uma simula??o do cas?rio.

A fot?grafa Rog?ria Faria brinca que com esta op??o as mulheres podem se vestir duas vezes de noivas e que podem ainda fazer ajustes em alguma coisa que n?o est? agradando, como apertar o vestido e mudar o penteado ou a maquiagem.

J?nior de Faria afirma que a dura??o da sess?o pode chegar a quatro horas. "As noivas escolhem o local e, geralmente, v?o acompanhadas da m?e ou de uma amiga. H? uma equipe de fot?grafo, iluminador e cinegrafista para fazer o trabalho".

J?nior e Rog?ria contam que promovem v?rios encontros com o casal e fazem uma sess?o de fotos antes do making of, que s?o utilizadas para o convite e para o p?ster da recep??o do cas?rio para as noivas se adaptarem. "Quebra a frieza com a cliente. Temos a preocupa??o com o calor humano", comenta Rog?ria.

"Entregamos cerca de 200 fotos no prazo de 30 a 60 dias. Mas isto depende muito dos noivos. Eles participam de todo processo de edi??o. Fazemos tamb?m uma entrevista e os noivos respondem a um question?rio para que possamos saber o gosto de cor, m?sica, filme, prato. Nosso objetivo ? personalizar cada ?lbum", afirma J?nior.

A noiva Adriana Maria Soares da Cunha (nas fotos) escolheu fazer o making of antes do dia do casamento. Segundo Rog?ria, foi poss?vel pegar v?rios momentos de descontra??o.

Making of dos noivos

Quem pensa que s? as noivas fazem making of, engana-se. Os noivos tamb?m fazem. Segundo Rog?ria, nos casamentos o foco era sempre a mulher e os homens ficavam esquecidos, como um coadjuvantes.

Ela diz que participou de uma feira e que exp?s fotos de noivos se arrumando para o matrim?nio e que elas chamaram bastante aten??o do p?blico. "Tive a comprova??o de que os noivos tamb?m gostam de making of. Eles est?o mais vaidosos, mas ainda h? aqueles mais tradicionais".

Rog?ria afirma que o making of dos noivos ? feito no dia do casamento. "Eles preferem n?o posar e optam por fotografias jornal?sticas".

