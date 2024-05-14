Recorda?es do casamento Fotografias e filmagens aliam criatividade t?cnica ao glamour da cerim?nia

Rep?rter: Daniele Gruppi

Designer: Laura Martins Ferreira

Editora: Ludmila Gusman

28/04/2008

Al?m de vestidos, decora??o, bandas e buffets, os noivos tamb?m precisam destinar uma parte do or?amento do cas?rio para as recorda?es das cerim?nias, ou seja, para as fotos e filmagens.

O s?cio-gerente de uma produtora de v?deo digital, Alexandre Gomes Benedito, no ramo h? oito anos, afirma que os noivos devem se decidir pelo servi?o de filmagem com uma anteced?ncia de oito a 12 meses.

"Trata-se de uma recorda??o ?nica, por isso, a escolha da empresa que vai ser contratada ? importante. De ?ltima hora n?o se tem tempo para avaliar os profissionais. Acaba-se optando por aquele que est? dispon?vel na data do casamento ".

Segundo ele, a utiliza??o de equipamentos digitais, introduzidos neste setor h? uns cinco anos, em substitui??o ao anal?gico, super VHS, mudou a perspectiva do v?deo social, feitos para formaturas, anivers?rios, bodas e casamentos.

"O que antes era visto em comerciais e programas de televis?o tamb?m come?ou a ser inserido nas filmagens sociais. O trabalho do editor, do cinegrafista e assistente apareceu. O mercado, agora, seleciona os profissionais mais criativos e que oferecem servi?os diferenciados .

A filmagem capta os detalhes da cerim?nia religiosa e civil para que os noivos possam rever e reviver alguns momentos do "grande dia". A novidade ? que as produtoras est?o oferecendo, al?m das imagens das celebra?es editadas, a cria??o de um document?rio, contando a hist?ria do casal, o cotidiano deles, as perspectivas p?s-casamento, e, ainda, disponibilizando depoimentos de pessoas importantes para os dois".

Segundo Alexandre, a cria??o de um making of da prepara??o da noiva tamb?m est? na lista dos servi?os que s?o procurados, atualmente. "Gravamos as mulheres fazendo a maquiagem, o penteado, na hidromassagem. Estas filmagens t?m sido feitas antes da data do cas?rio para evitar tumultos e nervosismo das noivas. Outra vantagem ? que que elas se acostumam com as c?meras e ficam mais livres, facilitando o trabalho do cinegrafista" .

Para as noivas mais modernas e extrovertidas, h? ainda a op??o por um ensaio sensual. "Fica um v?deo charmoso, sem ser vulgar, al?m de ser uma surpresa para o noivo" . O v?deo ? entregue aos noivos no prazo de 21 a 120 dias e pode conter de duas a tr?s horas de conte?do.

A capa e embalagem do DVD tamb?m podem ser trabalhadas. "Entregamos um para o casal em uma caixa de madeira, com acabamentos de veludo, contra a umidade. Outras duas c?pias, em um estojo b?sico para presentear os pais, pois descobrimos que eles mais dos que os noivos s?o os que mais gostam de assistir ?s grava?es .

Arte da fotografia

A era digital trouxe inova?es n?o s? para as filmagens, como tamb?m para as fotografias, que tamb?m s?o lembran?as especiais de um casamento.

O profissional W?lmer Monteiro conta que as novidades do momento no mundo fotogr?fico tem sido o ?lbum panor?mico, em que as fotos s?o montadas sem emendas ou cortes, possibilitando muitas op?es de diagrama??o das p?ginas, com um acabamento final diferenciado.

O fotolivro tamb?m tem sido muito pedido. Segundo o fot?grafo, o papel da fotografia parece de um livro, pode-se trabalhar as fotos e, ainda, escrever textos nelas. Ele diz que h? um ano, al?m de fazer o making of da noiva, faz tamb?m do noivo.

"Atualmente, os noivos participam mais do processo de escolha das fotografias. ? preciso mais reuni?o entre o profissional e os clientes. Entregamos, num prazo de 15 dias, as provas para os noivos selecionarem as fotos que desejam e damos mais dez dias para que eles fa?am as escolhas. Depois, pe?o mais 15 para editar o ?lbum" .