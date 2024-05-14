Enfim, sós! Por incrível que pareça, as noivas ainda mantêm a tradição na escolha das lingeries. O branco ainda é a cor preferida para o dia especial

*Colaboração: Marinella Souza

Designer: Laura Martins Ferreira

Editora: Ludmila Gusman

28/04/2008

Depois da festa dos sonhos, vem o momento mágico para os noivos: a noite de núpcias e nada melhor do que estar linda para esse grande momento. Quem pensa que as noivas modernas optam por lingeries ousadas que nada lembram o branco angelical de antigamente, engana-se. Especialistas nesse ramo da moda esclarecem que, ao escolherem o enxoval da lua-de-mel, as mulheres continuam caindo nas graças do branco.

Isso mesmo, nada de vermelho, oncinhas ou modelagens ousadas, para o casamento a pedida é mesmo o branco, de preferência sem muitos detalhes em renda para não marcar muito no vestido.

A empresária do ramo de lingeries Brenda Maria de Mello explica que preto, vermelho e estampas de bicho são pouco procurados pelas noivas. Brenda acredita que isso se deve porque, apesar de todos os avanços comportamentais, as mulheres ainda se preocupam com a imagem de esposa, quase imaculada.

É interessante porque enquanto são namorados, tudo é permitido, mas parece que depois que casam, elas se retraem mais" . Segundo Brenda, os próprios homens resistem um pouco à idéias mais ousadas com suas esposas. "Acho que se a mulher aparecer com uma lingeries de onça, ele se assusta. É aquela mentalidade de que com a namorada, com a amante, tudo pode, mas com a esposa é diferente. É como se a esposa fosse sagrada" , acredita.

Também empresária desse ramo, Kelly Alari tem uma opinião um pouco diferente. "Acho que hoje as pessoas estão se permitindo mais. Eu vendo muito espartilho, cinta-liga, fantasias. As noivas de hoje estão um pouco mais ousadas" , afirma. Mas admite, "branco é a cor que mais sai" . Apesar de manterem o branco, a sensualidade não deixa de estar presente em rendas, transparências e adereços como as meias sete oitavos com cintas-liga.

Brenda destaca que os modelos tomara-que-caia e os corseletes lisos com calcinha de renda são os mais procurados pelas noivas para a noite de núpcias. "Isso tem uma explicação, é que os modelos de vestidos são, normalmente, muito justos na parte de cima, então, se colocar uma peça de renda por baixo vai marcar e ficar feio. O toque de sensualidade fica por conta das calcinhas de renda e das meias sete-oitavos com cintas-liga" , explica.

Camisolas

Símbolos da sensualidade feminina, as camisolas longas não podem faltar. Elas aparecem em tecidos mais confortáveis como o microconfort e o liganet, mas não perdem o charme. As opções são variadas, mas as empresárias garantem, o que predomina é mesmo o branco. Kelly conta que elas até compram outras cores, mas o branco não falta. "Elas nunca compram uma só, mas sempre tem, pelo menos uma branca no meio das coloridas" .

As camisolas longas exercem fascínio porque conferem elegância e discrição sem perder a sensualidade. Elas deixam a mulher extremamente sexy, mas com muita discrição. Rendas, transparências, decotes e fendas dão a atmosfera da sedução que elas pretendem sem deixá-las vulgares demais. O jogo de "mostra-não-mostra" mexe com a imaginação do marido e pode tornar a noite ainda mais especial.

Brenda acredita que vale a pena investir nesse sonho do casamento, apostar na imagem virginal da noiva porque isso faz parte da tradição. "Tem como você manter esse clima e dar um toque especial ao momento. Alguns óleos de massagem podem e devem ser utilizados na noite de núpcias. Eles não são ousados demais e dão um clima gostoso para o casal" , aconselha.

Já Kelly aposta mesmo nas lingeries. "Desde os mais clássicos até os mais ousados têm seu lugar na preferência feminina. Eu vendo muitas fantasias com brilhos, muita renda, muita alça de strass, enfim... há opções para todos os gostos e eu acho que as mulheres estão perdendo a inibição. Tem muitos homens que vêm comprar esse tipo de produto" , afirma. A empresária acredita que as lingeries hoje são mais do que uma peça íntima, é um adereço a mais no visual. "As peças estão vindo com 'cara de roupa' e a mulher vaidosa, que se cuida, se preocupa com essa peça da mesma forma que com o restante do visual, não só para a noite de núpcias, como para o dia-a-dia" , instiga.

Chás de lingeries As atuais circunstâncias sociais levaram ao surgimento de uma nova modalidade de festejos de casamento: o chá de lingeries. Semelhante ao convencional chá de panelas, o chá de lingeries é uma saudável brincadeira entre amigas que presenteiam a noiva com peças íntimas mais sensuais para compor o enxoval da lua de mel. Brenda explica que esse tipo de brincadeira é um sinal dos tempos modernos. "Hoje em dia, as pessoas se estabilizam financeiramente primeiro para só depois pensar em casar. Em muitos casos, a mulher ou o homem já mora sozinho e tem os utensílios básicos da casa, assim, o chá de panela tradicional perde o sentido. O chá de lingeries é uma alternativa de não se perder a oportunidade de brincar" . A empresária conta que nos grandes centros a brincadeira já é moda e que, normalmente, acontece em um quarto de motel, mas em Juiz de Fora só agora está aparecendo, ainda muito timidamente. "De vez em quando recebemos esse tipo de evento aqui na loja, mas Juiz de Fora ainda é uma cidade do interior, fica mais difícil aceitar essa brincadeira em um motel" , avalia. Além de divertido, ousado e diferente, o chá de lingeries é também muito econômico porque essas peças são caras e as despesas do casamento são muito grandes. "Como a estrutura da casa já está montada, o chá de lingerie torna-se muito mais útil. A noiva faz uma lista do que precisa e deixa na loja, daí as amigas vão lá, escolhem, compram e, juntas, se divertem. Dividindo entre todas elas, acaba não pesando muito" , diz.

* Marinella Souza é estudante de Comunicação Social da UFJF