Noivas escolhem luvas para compor o visual Acess?rio n?o ? obrigat?rio, mas valoriza o look da noiva. N?o importa se o casamento ? durante o dia ou ? noite
Designer: Laura Martins Ferreira
Editora: Ludmila Gusman
31/05/2008
Escolher o vestido para o casamento n?o ? uma tarefa f?cil. A variedade de modelos deixa qualquer noiva indecisa. E elas tamb?m precisam se atentar para os acess?rios. As luvas, apesar se n?o serem obrigat?rias, conferem charme e requinte ao visual.
Muitas noivas t?m d?vidas na hora de us?-las. Segundo a gerente de uma loja especializada em artigos de noivas, Joaquina Maria de Campos, as luvas s?o tradicionais e podem ser usadas tanto em casamentos durante o dia, quanto ? noite.
A vendedora de um outro estabelecimento Julieta Almas Ara?jo afirma que
o uso ou n?o da luva depende do gosto da noiva.
"Cada mulher tem um sonho e a
escolha dos acess?rios acompanha este ideal".
As luvas podem ser de renda ou de lycra - tecido que ?, atualmente, o mais usado
e pode ter detalhes combinando com o vestido. O tamanho ? variado, pode ser 3/4,
7/8 ou longo.
"Combina com v?rios modelos vestidos, seja tomara que caia, frente
?nica ou de alcinha", afirma Joaquina.
A noiva pode retirar as luvas no altar e entregar juntamente com o buqu? para uma das madrinhas
segurar. Joaquina ensina uma outra maneira de lidar com o acess?rio e diz que h?
todo um ritual.
"Deve-se retir?-las e coloc?-las palma com palma onde a noiva ajoelha
com as m?os para a frente".
A noiva pode ainda retir?-las pouco antes da hora de receber as alian?as. N?o ? aconselhado vesti-las novamente na sa?da. Os cumprimentos devem ser recebidos sem as luvas. No carro, a caminho para a recep??o, pode coloc?-las.
"Muitas noivas preferem usar luvas que deixam os dedos de fora. S?o consideradas
mais pr?ticas por deixar as m?os livres". Fab?ola Gonzaga Costa vai se casar em junho
deste ano e escolheu usar luvas.
"Comp?e o vestido e, como est? frio, ela agasalha
tamb?m". Luciana Fernandes vai se casar em setembro e ainda n?o
sabe se vai usar o acess?rio, mas conta que o considera muito chique.
Braceletes est?o na moda
Julieta conta que tem noiva deixando a luva de lado para apostar nos braceletes.
"Eles combinam com o arranjo da cabe?a". Joaquina acredita que a moda dos braceletes
est? imperando h? uns dois, tr?s anos. Julieta afirma ainda que a maioria das noivas
que v?o usar vestidos tomara que caia optam pelos braceletes.
