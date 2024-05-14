Noivas escolhem luvas para compor o visual Acess?rio n?o ? obrigat?rio, mas valoriza o look da noiva. N?o importa se o casamento ? durante o dia ou ? noite

31/05/2008
Escolher o vestido para o casamento n?o ? uma tarefa f?cil. A variedade de modelos deixa qualquer noiva indecisa. E elas tamb?m precisam se atentar para os acess?rios. As luvas, apesar se n?o serem obrigat?rias, conferem charme e requinte ao visual.

Muitas noivas t?m d?vidas na hora de us?-las. Segundo a gerente de uma loja especializada em artigos de noivas, Joaquina Maria de Campos, as luvas s?o tradicionais e podem ser usadas tanto em casamentos durante o dia, quanto ? noite.

A vendedora de um outro estabelecimento Julieta Almas Ara?jo afirma que o uso ou n?o da luva depende do gosto da noiva. "Cada mulher tem um sonho e a escolha dos acess?rios acompanha este ideal".

As luvas podem ser de renda ou de lycra - tecido que ?, atualmente, o mais usado e pode ter detalhes combinando com o vestido. O tamanho ? variado, pode ser 3/4, 7/8 ou longo. "Combina com v?rios modelos vestidos, seja tomara que caia, frente ?nica ou de alcinha", afirma Joaquina.

A noiva pode retirar as luvas no altar e entregar juntamente com o buqu? para uma das madrinhas segurar. Joaquina ensina uma outra maneira de lidar com o acess?rio e diz que h? todo um ritual. "Deve-se retir?-las e coloc?-las palma com palma onde a noiva ajoelha com as m?os para a frente".

A noiva pode ainda retir?-las pouco antes da hora de receber as alian?as. N?o ? aconselhado vesti-las novamente na sa?da. Os cumprimentos devem ser recebidos sem as luvas. No carro, a caminho para a recep??o, pode coloc?-las.

"Muitas noivas preferem usar luvas que deixam os dedos de fora. S?o consideradas mais pr?ticas por deixar as m?os livres". Fab?ola Gonzaga Costa vai se casar em junho deste ano e escolheu usar luvas. "Comp?e o vestido e, como est? frio, ela agasalha tamb?m". Luciana Fernandes vai se casar em setembro e ainda n?o sabe se vai usar o acess?rio, mas conta que o considera muito chique.

Braceletes est?o na moda

Julieta conta que tem noiva deixando a luva de lado para apostar nos braceletes. "Eles combinam com o arranjo da cabe?a". Joaquina acredita que a moda dos braceletes est? imperando h? uns dois, tr?s anos. Julieta afirma ainda que a maioria das noivas que v?o usar vestidos tomara que caia optam pelos braceletes.

