SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º perdeu a paciência com uma caneta que vazou em sua mão nesta terça-feira (13), durante cerimônia de assinatura na Irlanda do Norte. Este é o segundo episódio de irritação do monarca em poucos dias e rende críticas e piadas nas redes sociais.

Vários internautas sugeriram no Twitter que o rei deveria ter usado uma caneta da marca Bic. "Tenho certeza que uma caneta Bic resolveria o problema do rei Charles", comentou uma usuária da rede social. "Agora eu entendi. Bozo vai ao funeral [da rainha Elizabeth} para dar uma Bic de presente pro Charlinho."

"Esse rei Charles é sustentado a vida toda e é um inútil que não sabe usar uma caneta", comentou um internauta no Twitter. "Alguém dá uma caneta Bic para o rei Charles", disse uma usuária da rede social.

"Mais um ano e o Rei Charles consegue derrubar a monarquia com as próprias mãos (sujas de tinta de caneta)", escreveu outra pessoa. Um internauta brincou dizendo que o rei para proibir canetas. "Cara vai lançar um decreto liberando apenas lápis no país dele."

Uma internauta defendeu o rei e disse que reagiria igual. "Eu nem gosto de Rei Charles 3º, mas a pessoa achar ruim porque uma caneta estourou é dar piti? Pois eu fico com ódio", disse. "O mau humor desse rei tá começando a me conquistar", disse outro internauta.

Outros usuários chamaram o rei de chato por reclamar da caneta. "Que rei ranzinza se reclama de uma caneta imagina como deve ser chato", comentou uma pessoa. Uma pessoa falou que Charles teve mais um ataque de pelancas por uma caneta que sujou suas mãos. "Mas eu entendo, deve ser tenso esperar 73 anos para ter toda essa responsabilidade de assinar um livro de presença."