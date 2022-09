- Presidente visita caixão da Rainha Elisabeth e presta condolências

No fim da tarde (horário de Brasília), o presidente participará de recepção real promovida pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham.

Por meio do Twitter, Bolsonaro lamentou a morte da rainha e citou a visita que ela fez ao Brasil, em 1968. “Nossos sentimentos à família rainha e ao povo do Reino Unido. No Brasil, temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá, em 1968. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento de tudo que ela fez pelo mundo”, disse.

