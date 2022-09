SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, exaltou a rainha Elizabeth 2ª por sua dedicação ao Reino Unido nesta segunda-feira (19), durante o funeral da soberana.

"Nossa falecida majestade declarou, na transmissão do seu 21º aniversário, que toda sua vida seria dedicada a servir a nação. Raramente uma promessa como essa é tão bem cumprida. Poucos líderes receberam o amor que vimos", disse.

A promessa citada pelo arcebispo durante o funeral da rainha, na Abadia de Westminster, é parte de um discurso de Elizabeth feito durante uma viagem à Cidade do Cabo, na África do Sul, em 1947.

Welby também citou uma fala da rainha durante o período de isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. "A transmissão da falecida majestade durante a quarentena da Covid-19 terminava com 'nos encontraremos novamente'. Uma palavra de esperança. Todos os que seguem o exemplo da rainha, e inspiram confiança e fé em Deus, podem dizer com ela: 'Nos encontraremos novamente'."

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, também participou do funeral lendo uma passagem bíblica do Evangelho de João. A leitura foi seguida por um sermão, hino, orações, uma nova canção, a bênção final e então, dois minutos de silêncio.